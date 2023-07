Giuntoli e Manna ribaltano la Juve: “Allegri fuori. Già scelto il sostituto”

Da Milinkovic a Vlahovic, passando per il futuro di Massimiliano Allegri: il punto sul calciomercato della Juventus

Iniziata ufficialmente oggi, l’era Giuntoli può rappresentare una vera rivoluzione per la Juventus. Questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale con il quale si annuncia il ruolo dell’ex direttore sportivo del Napoli, nuovo football director bianconero.

A parlare delle questioni di casa Juventus, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, è stato Fabio Santini. Si parte dal nome di Milinkovic-Savic: “La variabile Lotito è un muro invalicabile. Se lascia la Lazio, va alla Juventus. C’è questo intrigo Osimhen, Mbappe, Vlahovic, Chiesa. Sapete che se esce Vlahovic o Chiesa, la Juve chiude Milinkovic. E’ un’operazione fattibile, lo sarebbe ancora di più se Giuntoli risolvesse la questione Pogba. Lotito continua a chiedere quaranta, ma tra 12 mesi va in scadenza di contratto. Adesso la Juve ha la dirigenza che può fare una scalata così complicata”.

Da Milinkovic a Vlahovic e Chiesa: “Per me ci sono più possibilità di cedere Chiesa. Nel momento in cui De Laurentiis cede Osimhen al Psg per 150 milioni, il Napoli va da Giuntoli con 50 milioni per Chiesa. Lui non vuole rimanere alla Juventus, soprattutto se resta Allegri, allora è un’operazione fattibile a fronte di questo intrigo internazionale”.

Se dovesse partire Vlahovic, invece, c’è Jonathan David: “Un attaccante che avrebbe potuto prendere il Milan se avesse avuto i soldi. Hojlund è con un piede a Manchester: forse già entro stasera l’operazione si fa”.

Calciomercato Juventus, Santini: “Giuntoli farà di tutto per Spalletti”

Infine, c’è spazio anche per la questione panchina con Allegri che potrebbe ancora andare via dalla Juventus, secondo Santini.

“Si potranno escludere ribaltoni soltanto dopo l’incontro tra Allegri e Giuntoli che si terrà giovedì prossimo. C’è già un segnale di una possibile rivoluzione: Manna è stato nominato responsabile della prima squadra, quindi Allegri ha sopra di lui Manna e poi Giuntoli. Sono mosse per mettere Allegri fuori dai piedi. Il problema sono i soldi per l’addio. Alternativa pronta? Spalletti, uomo di Giuntoli che farà di tutto per portarlo alla Juventus e se non ci riuscirà in questa sessione, ci proverà nel 2024″.

Infine, l’Inter con il possibile addio di Onana: “L’Inter può vendere tranquillamente Barella tra un anno per 80-90 milioni, non ha problemi. Però ha già preso Frattesi, soffiandolo alla concorrenza. Per Onana, la soluzione si sta avvicinando. Se entro domenica sera lo United arriva a 55, Onana va in Premier. L’Inter ha già fotografato bene i due prossimi obiettivi: Sommer e Trobin“.