“De Ketelaere più conguaglio”: nuovo bomber Milan, il nome è da sogno

Il Milan è alla ricerca di un profilo al quale affidare le chiavi dell’attacco: la suggestione che stuzzica le fantasie. La ‘confessione’ ai microfoni di TV PLAY

Dopo aver incamerato i soldi ricavati dalla cessione di Tonali al Newcastle, per il Milan si è aperta una nuova fase della propria sessione estiva di calciomercato.

I rossoneri, ormai ad un passo dal definire l‘affare Pulisic con il Chelsea per una cifra complessiva da circa 20 milioni di euro, si stanno guardando intorno alla ricerca di altri profili. L’accelerata per Reijnders, salvo clamorosi dietrofront, porterà alla fumata bianca definitiva con l’Az in tempi relativamente brevi. L’area mercato del Milan, però, vuole regalare a Pioli anche un attaccante in grado di far tirare il fiato a Giroud, reduce da una stagione nella quale il francese è stato costretto agli straordinari. Ecco perché negli ultimi giorni il ‘Diavolo’ ha alzato il pressing per Morata per capire la fattibilità dell’eventuale ritorno in Italia dello spagnolo.

“Hojlund profilo ideale per il Milan”: scambio ‘suggestivo’ con De Ketelaere

Quello dell’attaccante dell’Atletico non è il solo profilo accostato ai rossoneri, che avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi anche per Dia ed Icardi. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, il giornalista Stefano Bressi ha fatto il punto della situazione legata al reparto offensivo del Milan.

Pur confermando la credibilità del nome di Morata, Bressi ‘sogna’ un approdo in rossonero di Hojlund, per il quale il Manchester United è ritornato alla carica nelle ultime ore. Ovviamente quella di Bressi non è un’indiscrezione di mercato ma soltanto una suggestione, un sogno appunto. Ecco quanto riferito ai microfoni di TV PLAY:

“Il Milan per l’attaccante cercherà l’occasione. Ho un mio sogno: Hojlund, anche se so che è accostato a club esteri e alla Juventus. Secondo me potrebbe essere il profilo giusto per il Milan, come caratteristiche sarebbe l’ideale: segna, è veloce, attacca bene l’area. Si dice anche che l’Atalanta sia interessata a De Ketelaere: non dico scambio alla pari, magari scambio + conguaglio…”