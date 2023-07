Bonucci libera uno slot alla Juventus: prossima destinazione e sostituto

Leonardo Bonucci sempre più a i margini dello scacchiere di Allegri, anche dopo l’arrivo di Giuntoli: le possibili destinazioni del capitano della Juventus

Non solo Paul Pogba. Anche Leonardo Bonucci rischia un po’ a sorpresa il taglio della Juventus già in questa sessione del calciomercato estivo.

Il capitano bianconero è sempre più ai margini della rosa di Massimiliano Allegri e le cose non sarebbero cambiate dopo l’arrivo a capo dell’area tecnica di Cristiano Giuntoli. Il difensore della Nazionale parte dietro nelle gerarchie del tecnico bianconero e il suo ingaggio pesa per le casse del club della Continassa. Per la ‘Vecchia Signora’ il matrimonio potrebbe interrompersi anche immediatamente, nonostante la volontà dell’ex Milan di terminare il proprio accordo sotto la Mole in scadenza il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, Bonucci verso l’addio: sondaggi anche dalla Francia

Bonucci ha un contratto oneroso da 6,5 milioni di euro a stagione, oltre 12 milioni lordi fino al giugno 2024.

Evidentemente troppi per la Juventus, che sta cercando una soluzione per una separazione con il numero 19. Bonucci di recente sarebbe stato sondato dal Newcastle e su di lui ci sarebbero stati un paio di sondaggi anche dalla Ligue 1 francese. Resistono anche le sirene dalla Major League Soccer, dove il classe ’87 raggiungerebbe l’amico ed ex compagno Chiellini e nel frattempo iniziare a studiare per la carriera da allenatore. Al momento invece nessuna offerta ufficiale dall’Arabia Saudita. La Juve intanto vorrebbe liberare uno slot in difesa per puntare a un profilo più integro e giovane: piace Laporte che potrebbe uscire dal Manchester United con l’arrivo di Gvardiol, mentre per Le Normand è in vantaggio il Napoli che deve sostituire il partente Kim.