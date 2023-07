Bonucci trova squadra: la Juve incassa oltre 12 milioni

Giuntoli al lavoro per riportare al vertice la Juventus: nello scacchiere di Allegri non c’è più spazio per capitan Bonucci

E’ iniziata l’avventura di Cristiano Giuntoli alla guida dell’area tecnica della Juventus, in attesa dell’ufficialità del club bianconero dopo il divorzio dal Napoli.

Il Ds ex Carpi ha avuto i primi contatti con il mondo bianconero e si è messo subito all’opera per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Prima dei colpi in entrata, però, Giuntoli dovrà piazzare gli esuberi che non rientrano nel progetto della ‘Vecchia Signora’ e del tecnico toscano. A iniziare da Arthur, McKennie e Zakaria, con quest’ultimo sondato in particolare dal West Ham che ha presentato un’offerta vicina ai 20 milioni di euro. La Juve spera di ricavare presto un prezioso tesoretto e intanto ha messo ul mercato anche Alex Sandro (nonostante il rinnovo automatico delle scorse settimane) e capitan Bonucci.

Calciomercato Juventus, sirene dalla Premier per Bonucci: c’è il Newcastle

Il capitano della Nazionale è stato spesso fermo per problemi fisici nella scorsa stagione e figura in coda alle gerarchie di Allegri nel pacchetto difensivo della Juventus.

Bonucci rischia di essere utilizzato con il contagocce e non è più una priorità per la formazione bianconera. La dirigenza della Continassa sarebbe pronta alla separazione, anche per risparmiare sul pesante ingaggio da 6,5 milioni a stagione (oltre 12 all’anno) fino al giugno 2024. L’esperto difensore classe ’87 starebbe perciò riflettendo sul suo futuro e di recente è arrivato un sondaggio dal ricco Newcastle come scrive il quotidiano ‘La Stampa’. Sirene dalla Premier League quindi per Bonucci, corteggiato dai ‘Magpies’ che dalla Serie A si sono già assicurati per 80 milioni di euro dal Milan un altro nazionale azzurro come Tonali. Da capire quali saranno le intenzioni del capitano bianconero, ma una cosa chiara: per Bonucci sembra non esserci più spazio alla Continassa.