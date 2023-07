Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 luglio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 6 luglio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 6 luglio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagine de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla nuova Inter di Simone Inzaghi. Dopo Marcus Thuram ecco Frattesi, in attesa di sbloccare il ritorno di Romelu Lukaku. Il Corriere dello Sport dedica la propria apertura tra Luis Enrique-PSG e il futuro di Alvaro Morata. Nel giorno della presentazione del tecnico spagnolo, Al-Khelaifi annuncia su Mbappé: “La nostra posizione è chiara, se vuole rimanere deve firmare il rinnovo di contratto. Non permetteremo che il miglior giocatore del mondo vada via a parametro zero. Lui aveva detto che non avrebbe lasciato Parigi gratuitamente, se ha cambiato idea non è colpa mia”.

Infine, Tuttosport dedica la prima pagina al futuro di Milinkovic-Savic, obiettivo di mercato della Juventus. Il centrocampista serbo aspetta solo i bianconeri e ha già raggiunto un’intesa con il club. Lotito, però, non fa sconti.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 6 luglio 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

L’apertura di Marca, in Spagna, è dedicata a Kylian Mbappé dopo le parole di Al-Khelaifi. Il Real Madrid e Florentino Perez preparano l’assalto. In Portogallo sono invece i giorni di Di Maria: l’ex Juventus è un nuovo giocatore del Benfica.