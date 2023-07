Juventus-Napoli, doppio affare: Giuntoli è già all’opera

Inizia il calciomercato estivo della Juventus nel segno di Cristiano Giuntoli. Nome nuovo e doppio affare per il club bianconero

Il calciomercato bianconero può cominciare nel segno di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo si è appena insediato alla Continassa, in attesa dell’ufficialità della Juve, ed iniziano così a circolare i primi obiettivi dell’ex Napoli.

Dopo l’arrivo di Weah, la dirigenza bianconera prosegue la ricerca di un altro laterale per la fascia destra: da Holm dello Spezia a Castagne del Leicester fino a Molina dell’Atletico Madrid, tornato di moda negli ultimi giorni. Ma non solo. La Juve è infatti a caccia anche di un attaccante esterno, un mancino tecnico e abile nel dribbling capace di partire da destra per venire a giocare dentro al campo. Un profilo che corrisponde al nome di Domenico Berardi. Come raccontato da Calciomercato.it, nonostante pubblicamente il Sassuolo parli di cifre ben più alte, per il cartellino del capitano neroverde sono disposti a sedersi al tavolo delle trattative per una cifra vicina ai 18/20 milioni di euro. Carnevali non esclude nemmeno la possibilità di inserire contropartite tecniche gradite.

Calciomercato Juventus, nel mirino di Giuntoli anche Luiz Henrique: sfida al Napoli

Non solo Berardi. Da Siviglia, sponda Betis, spuntano infatti altri due talenti seguiti dalla Juve. Uno è il 23enne spagnolo Rodri Sanchez, già seguito da diverse settimane, l’altro è invece un nome nuovo.

Si tratta di Luiz Henrique, 22enne brasiliano del Betis andato a segno anche contro la Roma in Europa League e già nel mirino del Napoli. Per Giuntoli potrebbe così profilarsi subito un duello di mercato con la sua ex società.