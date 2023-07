Inter, scelto il post Onana: incontro in sede

Onana può lasciare l’Inter ad un solo anno di distanza dal suo arrivo; i nerazzurri hanno già individuato il sostituto

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo; la cessione di Brozovic ha portato all’acquisto di Frattesi, centrocampista che può portare alla corte di Inzaghi soluzioni importanti per affrontare, al meglio, la prossima stagione. Gli addi per i nerazzurri, però, rischiano di non finire qui; ad un solo anno di distanza dal suo arrivo, infatti, Onana può lasciare il club finalista di Champions League e con il quale ha fatto molto bene. Nella massima competizione internazionale, infatti, l’estremo difensore ha chiuso ben otto partite senza subire gol.

Su Onana è molto forte l’interesse del Manchester United; i Red Devils vogliono rinforzare la loro rosa per essere il più competitivi possibili nel corso della prossima stagione. Uno degli obiettivi è proprio l’estremo difensore nerazzurro; parliamo di un portiere abile tra i pali e molto bravo nel gioco con i piedi. L’Inter di Inzaghi, infatti, iniziava l’azione proprio grazie ad Onana che evitava, se non costretto, il lancio lungo verso la punta.

Nel mercato, soprattutto quello degli ultimi anni, nessuno è incedibile; con la giusta offerta tutti i giocatori possono essere venduti. Per quanto concerne Onana la giusta cifra economica si aggira sui sessanta milioni di euro; prezzo importante e, al momento, la distanza con il Manchester United è ancora ampia ma il club inglese sembra disposto ad accontentare il proprio allenatore e avere un portiere affidabile e che possa portare punti importanti nel corso della stagione.

Onana può lasciare l’Inter: è Trubin il preferito

E’ chiaro che l’eventuale partenza di Onana obbligherebbe l’Inter a tornare sul mercato per trovare un nuovo portiere e regalare ad Inzaghi una certezza per la porta. Stando alle ultime informazioni il preferito sembra essere Trubin, estremo difensore dello Shakhtar. Parliamo di un classe 2001 di ottime potenzialità e con prospettivi importanti per il futuro.

L’intermediario di Trubin è in sede e questo è molto più di un semplice indizio anche se, una volta uscito dalla sede, non ha voluto lasciare dichiarazioni. Ha parlato principalmente con Marotta.

l’Inter, in ogni caso, sembra aver trovato il sostituto di Onana. I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati di fronte alla possibile partenza del loro portiere. I soldi incassati dall’eventuale cessione dell’estremo difensore servirebbero anche a regalare ad Inzaghi l’attaccante.

Il nome lo conosciamo ed è quello di Lukaku; l’attaccante vuole tornare all’Inter e i nerazzurri hanno tutta la voglia di riportarlo sul prato di San Siro. Il belga, negli ultimi mesi della scorsa stagione, ha dimostrato tutto il suo valore e l’Inter ha bisogno delle sue qualità per raggiungere obiettivi importanti sia in Serie A sia nelle coppe.