Il Presidente vuole Mourinho: la Roma ‘trema’

Dalla prossima estate il tecnico italiano diventerà ufficialmente il nuovo selezionatore del Brasile

Sta per iniziare l’ultima stagione di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Nella giornata di ieri, infatti, è diventata ufficiale un’indiscrezione che in realtà circolava ormai da diversi mesi intorno all’allenatore italiano.

Come annunciato dal presidente della presidente della Federcalcio Brasiliana Ednaldo Rodrigues, l’ex di Milan e Napoli sarà alla guida della Nazionale verdeoro come nuovo commissario tecnico a partire dalla Copa America 2024. L’obiettivo da parte della federazione è quello di conquistare un trofeo importante già dalla prossima estate, ma soprattutto di preparare al meglio l’organico che nel 2026 tenterà insieme ad Ancelotti di vincere il sesto Mondiale della sua storia.

L’annuncio della Federcalcio ha chiaramente creato grande agitazione nella capitale spagnola. Con l’addio di Ancelotti del prossimo anno, inizia già adesso il toto allenatore in casa Real Madrid. Sono diversi i nomi che negli ultimi tempi sono stati accostati al club più titolato al mondo, a partire da giovani tecnici che conoscono benissimo l’ambiente ‘blanco’ e che tanto bene stanno facendo in panchina come Arbeloa, Xabi Alonso e Raul.

Calciomercato Real Madrid, l’annuncio sul prossimo allenatore: “Piace Mourinho”

Nomi, quelli citati in alto, che per certi versi potranno rappresentare il futuro del Real Madrid, ma che in questo momento potrebbero non essere considerati ancora all’altezza per via della poca esperienza in questo nuovo mondo.

Stando a quanto riportato dalla nota trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’, a spuntarla potrebbe invece essere un nome assai gradito a Florentino Perez, probabilmente il preferito tra i nomi circolati sino a questo momento. Stiamo parlando di José Mourinho, allenatore che ha già lavorato per ben tre anni a Madrid e che potrebbe cogliere al volo questa opportunità.

Il tecnico portoghese, va ricordato, andrà in scadenza di contratto con la Roma la prossima estate e quella in arrivo potrebbe quindi essere la sua ultima stagione in giallorosso. Difficilmente, considerato l’ottimo rapporto che lo lega al numero uno del Real, lo ‘Special One’ direbbe di no ad una chiamata di questo calibro. Sia lui che l’amico Florentino, ad ogni modo, avranno quasi un anno a disposizione per lavorare al possibile ritorno di fiamma.