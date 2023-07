Classifica marcatori Fiorentina: i capocannonieri di tutti i tempi

La Fiorentina, nella sua storia, ha avuto attaccanti di un certo livello; andiamo a vedere la classifica dei cinque migliori marcatori.

Nell’ultima stagione di campionato il miglior marcatore della Fiorentina è stato Cabral con otto gol; la speranza è che, la prossima stagione, l’attaccante possa notevolmente migliorare i propri numeri in modo da portare la sua squadra il più in alto possibile in classifica.

I viola ripartono con la voglia di essere protagonisti in campionato e provare ad arrivare, nuovamente, in fondo in Coppa Italia anche se non sarà per nulla semplice. E’ chiaro che, se si vogliono raggiungere gli obiettivi, la Fiorentina ha bisogno dei gol degli attaccanti; andiamo a vedere chi sono i migliori marcatori del club viola.

Gabriel Batistuta

Iniziamo dal “Re Leone“; l’attaccante argentino è stato, senza ombra di dubbio, tra i più forti centravanti della sua generazione. Tecnico, abile di testa, letale all’interno dell’area di rigore avversaria e con la capacità di segnare anche su calcio di punizione visto il suo tiro molto potente.

Con la Roma ha vinto uno scudetto ma a Firenze ha vissuto anni indimenticabili; i tifosi viola, grazie a Batistuta, hanno sognato in grande. L’argentino ha realizzato, in totale, 203 gol.

Kurt Hamrin

Parliamo, ora, di un giocatore di un calcio completamente diverso rispetto a quello a cui, attualmente, siamo abituati. Si tratta di Kurt Hamrin, centravanti che ha vestito la maglia viola dal 1958 al 1967.

Nella storia della Fiorentina è stato un giocatore molto importante; la squadra, con lui, è riuscita a vincere due Coppe Italia ed ha ottenuto due secondi posti nel massimo campionato italiano. Per quanto riguarda le caratteristiche riusciva ad abbinare la tecnica all’incredibile freddezza sotto porta; 203 le marcature con la maglia viola.

Miguel Montuori

Come numero di gol scendiamo notevolmente; Miguel Montuori, infatti, ha realizzato con la maglia della Fiorentina settantasette reti. E’ stato il centravanti dei viola tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta.

La sua carriera fu molto breve; Montuori fu costretto ad alzare bandiera bianca per via dell’infortunio che gli provocò dei problemi dal punto di vista visivo. A Firenze viene ricordato per essere stato tra i protagonisti della vittoria dello scudetto nel 1956.

Giancarlo Antognoni

Passiamo ora a Giancarlo Antognoni, simbolo della Fiorentina per ben quindici stagioni. L’ex centrocampista, in maglia viola, vinse una Coppa Italia e andò molto vicino alla conquista di uno scudetto.

E’ stato un giocatore che a Firenze ricordano con particolare affetto; dal punto di vista realizzativo chiuse la sua esperienza con i viola realizzando settantadue reti totali.

Adrian Mutu

Chiudiamo questa particolare classifica con Adrian Mutu, sessantanove gol totali con la maglia della Fiorentina. Attaccante centrale che poteva andare a ricoprire anche il ruolo di seconda punta o di esterno offensivo.

Mutu aveva una tecnica decisamente invidiabile; la sua esperienza in maglia viola è stata caratterizzata da una serie di problemi fisici che hanno, inevitabilmente, influenzato il suo rendimento. In ogni caso ha lasciato un ricordo decisamente positivo ai tifosi viola.