Classifica marcatori Atalanta: i capocannonieri di tutti i tempi

L’Atalanta, nelle ultime stagioni, è diventata una realtà del calcio italiano; andiamo a vedere chi sono i migliori marcatori nella storia.

L’era di Gasperini ha permesso all’Atalanta di diventare una bellissima realtà del calcio italiano e grande protagonista a livello internazionale dove ha vissuto serate veramente importanti.

Il club bergamasco ha una precisa identità di gioco; la voglia è quella di scendere in campo per fare la partita, sempre, indipendentemente dall’avversario. Una mentalità da grande squadra che porta l’Atalanta, da diverse stagioni a questa parte, a lottare per un posto in Champions League.

Questa squadra, nella sua storia, ha avuto realizzatori molto importanti; andiamo a vedere chi sono i cinque principali marcatori dell’Atalanta.

Cristiano Doni

Iniziamo con Cristiano Doni, il giocatore ad aver segnato più gol (centododici) nella storia dell’Atalanta. Famosissima la sua esultanza, mano sotto il mente, l’ex centrocampista aveva il vizio del gol.

Molto abile negli inserimenti poteva giocare sia da mezzala sia da trequartista; i tifosi dell’Atalanta lo ricordano con estremo piacere e non potrebbe essere altrimenti visto quanto fatto da Doni per il club bergamasco.

Duvan Zapata

A quota ottantuno gol, al secondo posto di questa speciale classifica, troviamo Duvan Zapata; l’attaccante, in forza all’Atalanta, ha una potenza fisica che pochi altri centravanti possono vantare.

Molto abile nel gioco aereo e nell’attaccare la profondità; nell’ultima stagione è stato in difficoltà ma il suo apporto, alla causa Atalanta, può essere fondamentale.

Luis Muriel

Insieme a Zapata è ancora in forza all’Atalanta anche se, in questa sessione di mercato, potrebbe lasciare il club bergamasco. Stiamo parlando di Luis Muriel capace, con la Dea, di realizzare sessantadue reti.

Giocatore molto rabido, può essere impiegato in diversi ruoli dell’attacco: esterno offensivo, trequartista ma anche prima punta con, ovviamente, caratteristiche diverse dal classico centravanti. E’ molto abile nell’uno contro uno e riesce a creare la superiorità numerica grazie alla sua abilità tecnica.

Josip Ilicic

La sensazione è che Ilicic avrebbe potuto fare molto di più; parliamo di un giocatore, attualmente in forza al Maribor, dotato di una tecnica che pochi altri possono vantare.

In Serie A ha vestito le maglie di Palermo, Fiorentina ed Atalanta deliziando i propri tifosi con giocate di alta classe; ha scritto pagine indimenticabili per i tifosi della Dea come i quattro gol realizzati in Champions League in casa del Valencia. Ha realizzato sessanta gol totali con la maglia dell’Atalanta.

Alejandro Gomez (Papu)

Chiudiamo questa classifica con il Papu Gomez, simbolo dell’Atalanta per sette stagioni; giocatore estremamente tecnico, può ricoprire diversi ruoli offensivi. Il classe 1988 nasce come esterno di sinistra dove riesce a sfruttare la sua abilità nell’uno contro uno per poi rientrare sul piede forte, il destro.

Gomez, però, è tatticamente molto duttile e infatti può andare a ricoprire anche il ruolo di trequartista o quello di seconda punta. Conclude la sua esperienza con l’Atalanta andando a realizzare, in totale, cinquantanove gol. Giocatore che ha lasciato un ricordo decisamente positivo tra i tifosi bergamaschi.