Calciomercato Fiorentina: i dieci peggiori giocatori passati alla storia

La Fiorentina, ha sbagliato ad acquistare alcuni giocatori; ecco i dieci calciatori peggiori passati nella storia del club viola.

Il club viola è una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano; la Fiorentina ha una tifoseria che segue, ogni domenica, la propria squadra con enorme passione.

Nel corso della sua storia, il club ha sbagliato alcuni acquisti; andiamo a vedere, come riportato da Fiorentina.it, le operazioni di mercato sbagliate dalla Fiorentina.

Alban Lafont

Trentotto presenze stagionali tra tutte le competizioni per Lafont; l’estremo difensore viola, con la maglia della Fiorentina, ha alternato buone prestazioni a partite meno positive.

In generale la sua esperienza con la maglia viola non la possiamo considerare completamente positiva.

Gilberto Moraes Junior

Il terzino destro è arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2015 ed ha collezionato veramente poche presenza con la maglia del club viola.

Giocatore che non è riuscito a dare il giusto contributo nelle due fasi di gioco, quella difensiva e quella offensiva.

Nenad Tomovic

E’ stato con la Fiorentina per cinque stagioni e la sue prime stagioni sono state, decisamente, positive.

Con il passare del tempo, però, Tomovic ha commesso qualche errore di troppo e la sua esperienza, sul finale, ha subito un brusco calo

Felipe Dal Bello

Dopo ottime stagioni vissute con la maglia dell’Udinese, il centrale difensivo è passato alla Fiorentina.

La sua esperienza con il club viola, però, non ha mantenuto le aspettative ed ha faticato a dare un buon contributo.

Hrvoje Milic

Una sola stagione quella di Milic con la Fiorentina e l’esperienza, in maglia viola, conclusa in maniera decisamente negativa.

Poche le prestazioni positive del giocatore che ha faticato a riuscire ad imporsi nel massimo campionato italiano.

Mario Ariel Bolatti

Acquistato per quasi quattro milioni di euro, le prestazioni di Bolatti non hanno portato i risultati sperati.

Il giocatore, una volta che è andato via da Firenze, non ha lasciato un buon ricordo ai tifosi del club viola.

Tino Costa

Il centrocampista ha giocato veramente poco con la maglia della Fiorentina non lasciando a dare il giusto apporto alla causa viola. I tifosi se lo ricordano veramente poco considerando il poco apporto fornito dal giocatore.

Gerson Santos da Silva

Dopo l’esperienza alla Roma, il brasiliano si trasferisce a Firenze dove non trova la continuità di rendimento sperato.

Il centrocampista, in maglia viola, fatica a fornire il contributo sperato e la sua avventura con la Fiorentina non la possiamo definire positiva.

Marko Pjaca

L’esperienza di Pjaca in maglia non è stata delle migliori; il talento croato non è riuscito a mostrare il suo talento complice anche un problema fisico che lo ha costretto a saltare diverse partite.

La sensazione è che un giocatore con le sue qualità avrebbe potuto fare meglio.

Alessandro Matri

Non è riuscito a dare un grande apporto Alessandro Matri; il centravanti azzurro, con la maglia viola, ha faticato a fornire il giusto contributo alla causa della Fiorentina.

Da un centravanti con le sue qualità era lecito aspettarsi qualcosa in più ma le cose non sono andate come si si aspettava

Mario Gomez

Concludiamo questa speciale classifica con Mario Gomez; l’attaccante, complici diversi problemi fisici, non è riuscito ad imporre le sue qualità alla Fiorentina.

Il club viola si aspettava, senza ombra di dubbio, un tipo di apporto completamente diverso da un giocatore che ha avuto la sfortuna di non riuscire a mostrare tutto il suo talento.