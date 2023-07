Iscrizione Serie C: come farla e i costi del campionato

Come iscriversi al campionato di Serie C? Ecco quanto costa e tutto quello che bisogna sapere. I fattori da considerare sono tantissimi.

La Serie A è il massimo campionato italiano e uno tra i più seguiti a livello europeo; in Italia, però, abbiamo altri tornei che dobbiamo considerare e uno di questi è, senza nessun dubbio, il campionato di Serie C.

La Lega Pro ha diversi aspetti da considerare per quanto riguarda il discorso relativo all’iscrizione delle varie squadre.

Quanto costa iscrizione campionato Serie C?

Iniziamo con il discorso legato alla cifra da versare per iscriversi al campionato di Serie C; le squadre, per partecipare al campionato, devono portare a termine dei procedimenti ben precisi e uno di questi è il pagamento di una quota ben precisa.

Parliamo, stando a quanto riferisce lacasadiC, di una cifra pari a sessanta mila euro per i club che sono associati alla Lega Pro; per le squadre, invece, che non sono associate a questo campionato la quota da versare è di 105 mila euro di cui quarantacinque sono da considerare come una quota straordinaria.

Termine iscrizioni Serie C

Per l’iscrizione alla Lega Pro abbiamo anche un termine ben preciso entro il quale fare l’iscrizione; prendiamo, come esempio, l’ultimo campionato.

Stando sempre a quanto riportato da lacasadiC, l’ultimo giorno utile per l’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro è stato lo scorso venti giugno. Una data che ha creato non poche difficoltà a diverse squadre. Il Messina, ad esempio, ha avuto recentemente (per la precisione lo scorso trenta giugno) l’ok della Covisoc per l’iscrizione al prossimo campionato.

Discorso diverso per Lecco, Reggina e Siena che, invece, hanno avuto un parere negativo (sempre lo scorso trenta giugno) proprio dalla Covisoc mentre ha avuto esito positivo la richiesta d’iscrizione fatta dalla SPAL.

Come si accede in Serie C?

Bisogna, anche, capire i criteri per accedere alla Lega Pro; in Serie C accedono sia le squadre che retrocedono dalla B sia quelle che salgono dalla D. Per quanto riguarda il primo punto, come sottolineato da Goal, sono quattro le squadre che scendono in Lega Pro.

Quanti posti servono per la Serie C?

Per quanto concerne, invece, le squadre che salgono in Serie C dalla D il discorso è leggermente diverso; come riportato sempre da Goal, le squadre del campionato di D sono divise in nove gironi.

Le vincitrice di questi nove gironi salgono direttamente in Lega Pro; a queste si aggiunge la vincitrice dei playoff a cui prendono parte le seconde, le terze, le quarte e le quinte classificate in ogni girone.

Iscrizione Serie C Femminile

Come sappiamo il calcio femminile sta, piano piano, prendendo sempre più importante; per quanto riguarda il discorso della Serie C bisogna, ovviamente, rispettare il discorso dell’iscrizione.

Stando a quanto sottolinea LND calcio femminile, le società devono completare l’iscrizione nei termini previsti e rispettando i criteri e le modalità.