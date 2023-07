Frattesi ha scelto l’Inter: ecco come reagiscono Milan e Roma

Una telenovela di mercato è giunta al termine con Frattesi che ha scelto l’Inter; ora il Milan e la Roma devono reagire

Frattesi era uno dei centrocampisti più ambiti in questa sessione di calciomercato; parliamo di un giocatore dinamico, forte fisicamente e abile negli inserimenti senza palla. Tra le sue caratteristiche principali, infatti, troviamo la capacità di portare un numero importante di gol; avere un centrocampista con un buon rendimento realizzativo è fondamentale all’interno di una rosa che punta a grandi traguardi. Sul classe 1999, come detto, era forte l’interesse di diverse squadre; la telenovela, però, è finita con il giocatore che ha scelto l’Inter.

I nerazzurri, grazie alla cessione di Brozovic, hanno potuto affondare il colpo (avendo anche la preferenza dello stesso giocatore) ed anticipare la concorrenza. Inzaghi, dunque, ha il rinforzo perfetto per il suo centrocampo con l’Inter che ha vinto il duello di mercato a distanza con Roma e Milan. Ora ci si aspetta una reazione da parte dei due club. I giallorossi hanno bisogno di un centrocampista che sappia inserirsi considerando come, un giocatori con queste caratteristiche, manca dai tempi di Nainggolan. Pioli, invece, dopo la cessione di Tonali e un Bennacer che sarà fermo per diversi mesi deve mettere nella sua rosa un altro centrocampista per aumentare la qualità della squadra.

La Roma si muove su diversi tavoli per dare a Mourinho quel centrocampista che andrebbe a migliorare la qualità della rosa giallorossa. Tra i preferiti sembra esserci Kamada, talento giapponese svincolato e quindi prendibile a parametro zero. Occhio anche a Sabitzer che, gli ultimi mesi della scorsa stagione, li ha passati in prestito al Manchester United; il Bayern Monaco, proprietario del cartellino, potrebbe decidere di cederlo. Il terzo nome che stanno seguendo i giallorossi è quello di Renato Sanches anche se sul portoghese il dubbio più grande è sulla condizione fisica.

Frattesi va all’Inter: la reazione del Milan

Il Milan, in mezzo al campo, ha acquistato Loftus-Cheek ma non può bastare per andare a rinforzare, nel migliore dei modi, il centrocampo rossonero. Servono degli innesti importanti per la rosa di Pioli; si parlava di Kamada ma la pista per il talento svincolato sembra essersi raffreddato.

Diverso il discorso per Reijnders sul quale la distanza con l’AZ Alkmaar sembra essersi limata; parliamo di un giocatore molto interessante che può andare a coprire sia il ruolo di centrocampista centrale (anche se le sue caratteristiche sono diverse da quelle di Tonali) sia da trequartista proprio per le sue qualità tecniche.