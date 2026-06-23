Saibari poteva andare al Milan, il retroscena che scuote i tifosi rossoneri

E’ stato assoluto protagonista con il suo Marocco nelle prime due partite del girone C dei Mondiali. Il futuro di Ismael Saibari è già segnato con qualche rimpianto per i tifosi del Milan

Dopo una stagione da 19 gol e 9 assist con il PSV Eindhoven vincitore della Eredivisie, Ismael Saibari ha cominciato alla grande il suo primo Mondiale in carriera con il Marocco.

Suoi i due gol segnati finora dalla rappresentativa nordafricana nel torneo. Il primo con un pregevole pallonetto ad Allison nell’1-1 all’esordio con il Brasile. L’altro con un fendente da posizione defilata che ha sancito la vittoria per 1-0 del Marocco contro la Scozia. Tre punti che hanno, di fatto, blindato la qualificazione ai sedicesimi di finale per i campioni d’Africa ora attesi dall’ultima partita del girone C contro Haiti già eliminato.

Dopo il Mondiale, Saibari cambierà squadra chiudendo i cinque anni al PSV, club in cui ha militato, dopo l’approdo dal Genk nel 2020, anche nella seconda squadra in Eerste Divisie, l’equivalente della nostra Serie B. E’ già tutto deciso eppure il futuro dell’attaccante marocchino poteva essere in Serie A. Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il Milan aveva infatti già impostato un’operazione per prenderlo con Tare e Allegri che avevano individuato in lui il centravanti ideale con cui rinforzare l’attacco rossonero.

Una trattativa che, come quella per Leon Goretzka ancora svincolato , è inevitabilmente naufragata dopo la mancata qualificazione in Champions League del Milan che ha portato a uno stravolgimento dello staff tecnico e societario con l’esonero di Allegri e il licenziamento dello stesso. Tare. Un repulisti totale voluto dal proprietario Gerry Cardinale che ha portato a un nuovo assetto dirigenziale e all’ingaggio di Ruben Amorim. Sarà quest’ultimo a dare le indicazioni di mercato coadiuvato nell’operatività tecnica da Hendrik Almstadt (ora responsabile del player trading) e Bobby Gardiner (nuovo Director of Football Intelligence).

Per a nuova dirigenza milanista sarà impossibile prendere Saibari. L’attaccante marocchino disputerà la sua prossima stagione con il Bayern Monaco. Il trasferimento non è ancora ufficiale ma è stato, di fatto, già concluso dal club campione di Germania con un investimento di 55 milioni di euro. Saibari avrebbe già sostenuto le visite mediche negli Usa. Sarà lui, dunque, l’alternativa all’insostituibile Henry Kane dopo il mancato riscatto di Nicolas Jackson che tornerà al Chelsea a fine prestito. Chissà che proprio quest’ultimo non possa rientrare tra le scelte di Amorin per il nuovo attacco rossonero.