Frattesi e cessioni, la Roma ha un tesoretto. Sabitzer, Scamacca e gli altri: ecco come lo spenderà

La cessione di Frattesi all’Inter e le uscite degli esuberi danno linfa al mercato della Roma: tra centrocampo e attacco, ecco le strategie giallorosse

Davide Frattesi vestirà la maglia dell’Inter. La Roma ha fatto la sua proposta al Sassuolo, a certe condizioni avrebbe chiuso volentieri, sfruttando i vari aspetti favorevoli. Ma i nerazzurri hanno sferrato l’assalto decisivo a cifre superiori e Tiago Pinto – come previsto – non ha rilanciato.

Però dell’arrivo del centrocampista di Fidene a San Siro i giallorossi possono comunque gioire, perché in virtù del 30% inserito nell’operazione del 2017 col Sassuolo potranno incassare poco meno di 10 milioni di euro. Cifra importantissima per il calciomercato in entrata, che associata alle altre operazioni in uscita possono far almeno raddoppiare la somma. Nel dettaglio parliamo delle cessioni di esuberi come Vina, Villar, Darboe e Shomurodov, a cui bisogna aggiungere quella di Karsdorp quando a Trigoria sbarcherà Kristensen.

Si tratta di un risparmio di almeno 6 milioni in ingaggi lordi, 10 considerando l’olandese. A questi chiaramente vanno sommati gli eventuali introiti per i cartellini. Eventuali perché non sarà semplice monetizzare da questi giocatori, soprattutto se la Roma terrà alte le richieste. Ma anche strappare dei prestiti onerosi potrebbe essere utilissimo ai giallorossi per aumentare il tesoretto a disposizione per il mercato in entrata. Con Karsdorp che può avere più mercato degli altri e portare qualche milioncino subito in cassa.

Da Sabitzer a Scamacca e Morata: le mosse della Roma col tesoretto di Frattesi

Parliamo quindi di più di 20 milioni che i capitolini possono investire su due ruoli in particolare: un altro centrocampista e una punta. Nel primo tempo, sfumato Frattesi, l’intenzione resta quella di ripetere l’operazione Wijnaldum. Tradotto: un giocatore in uscita da una big, ingaggiabile in prestito (con ingaggio condiviso) o a parametro zero. A questi criteri rispondono i nomi rispettivamente di Marcel Sabitzer e Daichi Kamada.

Entrambi sono profili graditissimi a Mourinho, ma ancora non ci sono trattative. Per l’austriaco – tornato dal prestito allo United – va trovata l’intesa sulla formula col Bayern. Ma in ogni caso i giallorossi stanno cominciando a muoversi. Si è fatto il nome anche di Samardzic, piace ma non è una pista percorribile a livello economico. Più indietro Renato Sanches. Il tesoretto di cui abbiamo parlato sarebbe investito soprattutto per l’attacco, con Scamacca che resta in pole position. Il giocatore vuole tornare alla Roma, è un desiderio chiaro ed espresso. Ma il West Ham ad ora non molla e continua a chiedere almeno l’obbligo di riscatto mentre i giallorossi sono fermi al diritto. I soldi di Frattesi e degli esuberi possono essere sfruttati per convincere i londinesi con un prestito oneroso ed eventualmente per una seconda punta da aggiungere al roaster di Mourinho. Non c’è particolare fretta, anche perché il tempo nell’affare Scamacca può giocare a favore della Roma.

Morata resta una suggestione, i costi sono più alti tra ingaggio e clausola, ma non va scartata. Al momento il Milan è avanti, come vi abbiamo raccontato la pista si è scaldata e la coppia Moncada-Furlani continuerà a premere per convincere definitivamente anche lo spagnolo. E in ogni caso i giallorossi sono focalizzati su Scamacca. Una nuova e decisiva spinta potrebbe darla la cessione di Roger Ibanez o di Spinazzola, ma al momento tutto tace. Il brasiliano ha diversi estimatori, ma non alle cifre della Roma (almeno 30 milioni). L’esterno è in scadenza e di rinnovo non c’è neanche l’ombra: ci sono stati sondaggi dall’Arabia Saudita ma nessun affondo concreto e in ogni caso il giocatore sta bene nella capitale.