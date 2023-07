Follia Bernardeschi, il messaggio dopo l’espulsione

Federico Bernardeschi protagonista in negativo con la maglia del Toronto: dopo l’espulsione arriva la sua versione dei fatti con scuse

Momento particolarmente complicato per gli italiani di Canada. Il Toronto di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne è penultimo in classifica con appena tre vittorie in ventidue partite disputate.

Se l’ex Napoli è alle prese con un infortunio, non va molto meglio all’ex Juventus, protagonista in negativo dell’ultima partita dei canadesi. Contro Orlando, Toronto ha perso 4-0 e Bernardeschi ha dato un contributo tutt’atro che positivo. Al 63′, infatti, il calciatore è stato espulso per aver dato (o provato a dare) una testata a Wilder Cartagena. Il centrocampista peruviano dopo il contatto è caduto a terra e l’arbitro ha estratto il cartellino rosso.

Dopo aver smaltito la frustrazione, lo stesso Bernardeschi ha voluto chiarire quanto accaduto durante il match e chiedere scusa a tecnico, compagni e tifosi.

Bernardeschi chiarisce: “Nessuna testata”

Con un post su Instagram, Bernardeschi ha voluto dare la sua versione dei fatti su quanto accaduto nel corso di Orlando-Toronto.

“Ci tengo a chiarire che non c’è stata nessuna testata – il messaggio dell’ex Juventus e Fiorentina sui social – . È stato un brutto gesto dovuto alla frustrazione per il momento difficile che stiamo attraversando”.

Dopo questo chiarimento, Bernardeschi ha voluto esprimere “profonde scuse” ai “compagni di squadra, allo staff tecnico, alla società e a tutti i tifosi”. Ora per l’italiano si attende la decisione del giudice sportivo con la possibile squalifica per più di un turno, mentre Toronto precipita sempre più giù in classifica.