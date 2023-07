Scambio con Adli: il Milan chiude il colpo chiesto da Pioli

Spunta l’ipotesi d’immissione del francese come contropartita tecnica per ammorbidire le richieste di un club con cui i rossoneri sono in trattativa

Il Milan non rimpiangerà soltanto la qualità tecnica e l’affetto di Sandro Tonali a partire dalla prossima stagione, ma anche il brio di Brahim Diaz tornato al Real Madrid dopo due anni di prestito in rossonero.

Due profili simili sono difficilmente rimpiazzatili anche per l’apporto che hanno offerto agli schemi tattici di Stefano Pioli, ma la dirigenza rossonera guarda avanti con ottimismo verso la creazione delle condizioni ideali per una disputa competitiva del campionato di Serie A. Sperando, prima o poi, di incrociare lo sguardo con qualcuno che sia ritenuto loro degno erede.

Intanto però la strada verso la redenzione è ancora molto lunga e piena d’insidie. Specie perché ci sono ancora da limare le imperfezioni della campagna acquisti mossa dal vecchio duo dirigenziale Maldini–Massara la scorsa estate, su tutte le operazioni Charles De Ketelaere e il rientro di Yacine Adli.

Il centrocampista francese, infatti, faceva già parte dell’organico rossonero ma era stato rigirato immediatamente in prestito al Bordeaux prima di tornare alla base meneghina dopo appena una stagione. Sotto lo stendardo di Pioli non ha però avuto modo di esprimersi e per questo motivo è finito nuovamente nel vortice del mercato. Non soltanto italiano.

Calciomercato, Adli contropartita in Spagna: affare da 20 milioni

Nonostante l’interesse della Salernitana nell’affare che porterebbe a Boulaye Dia, il calciatore potrebbe fare al caso del Villarreal come contropartita tecnica per l’affare che porta i rossoneri a strappare le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Samuel Chukwueze. A riportarlo sono gli spagnoli de ‘elgoldigital’.

Assoggettare Adli significherebbe aggiungere un tassello importante in organico soprattutto in chiave futura, visto che il ventiduenne è ancora visto di buon occhio a livello internazionale e vale appena dieci milioni. D’altro canto, invece, Chukwueze è dato ormai per partente e il Milan farà comunque di tutto per prelevarlo. Uno sconto, dunque, sarebbe cosa gradita sul costo complessivo dell’operazione intorno ai 20 milioni di euro.