Niente Milan per il fantasista: ha scelto il Real Madrid

Si appresta a chiudersi definitivamente una delle telenovele di mercato legate ai rossoneri. Giocherà nei blancos di Carlo Ancelotti

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo negli ultimi giorni, con gli acquisti di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek.

Nelle ultime ore, inoltre, i rossoneri stanno accelerando – come raccontato su Calciomercato.it – per mettere le mani su Reijnders. Il centrocampista olandese ha detto sì ai rossoneri, ora serve l’accordo definitivo tra il Diavolo e l‘Az Alkmaar, ma le parti sono davvero vicinissime, con una distanza di soli due milioni di euro. Il Milan, inoltre, ha voglia di chiudere con il Chelsea, anche per Christian Pulisic, che ha dato priorità ai rossoneri. Sono ore calde, inoltre, anche per Chukwueze e Musah.

Una pista, che invece, è stata ormai abbandonata è quella che porta ad Arda Guler. Il talento turco piace tanto a Moncada e Furlani, ma la spesa da affrontare, come raccontato su queste pagine, sarebbe stata davvero importante. Oltre alla clausola da 17,5 milioni di euro da versare nelle casse del Fenerbahce, il Milan avrebbe, infatti, dovuto fare i conti con le importanti commissioni da pagare, oltre che alla concorrenza davvero agguerrita.

Oggi, però, per il futuro di Guler potrebbe essere stato un giorno importante: secondo quanto riportato The Athletic, il turco avrebbe infatti preso la sua decisione.

Calciomercato Milan, Guler sceglie il Real Madrid

Come scritto sul portale inglese, Guler avrebbe deciso di giocare per il Real Madrid. Niente da fare, dunque, per il Barcellona, in corsa fino all’ultimo per il talento turco.

Era stato Joan Laporta, presidente dei blaugrana, a confermare l’interesse della squadra campione della Liga. Già questa settimana – si legge – l’affare dovrebbe andare in porto. Guler è dunque pronto a mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti.