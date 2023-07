Giuntoli fa subito uno sgarbo al Napoli: ecco il primo colpo della Juve

Cristiano Giuntoli è pronto a prendersi la Juventus e a portare in bianconero il suo metodo: nome dalla Turchia per la difesa

La Juventus è pronta ad affidarsi alle cure di Cristiano Giuntoli. Il metodo di lavoro dell’ex direttore sportivo del Napoli è chiaro: giovani, meglio se sconosciuti e, ovviamente, a prezzo non elevato.

Sarà una vera rivoluzione per la società bianconera che lo scorso anno ha, invece, puntato sull’usato (poco) sicuro come Paul Pogba e Angel Di Maria e su acquisti costosi come Bremer. Il rendimento è sotto gli occhi di tutti ed allora, fermando restando Allegri che è rimasto al proprio posto, si cambia.

Lo si farà con Giuntoli, artefice dello scudetto del Napoli anche grazie a colpi ai più sconosciuti. E’ il caso, neanche a dirlo, degli acquisti di Kim e Kvaratskhelia, due autentiche scommesse un anno fa, ma ora calciatori di livello mondiale. E l’ex direttore sportivo azzurro, in attesa dell’ufficialità della Juventus, proverà a replicare la strategia anche in quel di Torino e qualcosa potrebbe portarsi dietro anche da Napoli.

Calciomercato Juventus, scommessa in Turchia: idea Baniya

Ad esempio, Giuntoli potrebbe tornare a guardare in Turchia per rinforzare la retroguardia della Juventus.

Lì dove ha pescato Kim, il nuovo dirigente bianconero potrebbe scovare qualche altro difensore, magari cercato anche dal Napoli. E’ il caso di Rayyan Baniya, 24 anni, in forza al Karagumruk, con passaporto anche italiano, con un passato anche al Verona e al Mantova in Serie C. Sulle sue tracce si sono mossi anche i partenopei.

Un candidato che potrebbe entrare anche tra i calciatori valutati da Giuntoli, che lo ha seguito nei mesi passati, per la Juve. Di certo non un calciatore pronto a diventare leader della retroguardia bianconera, ma in grado di dare il suo contributo nelle rotazioni in attesa di spiccare il volo.