Donnarumma, che rimpianto: “Era di nuovo vicinissimo alla Juve!”

Juventus, che rimpianto Donnarumma, la rivelazione: “Era vicinissimo ai bianconeri”

Alla sua seconda stagione con la maglia del Paris Saint-Germain si è laureato per la seconda volta campione di Francia.

Nella capitale transalpina sembra prospettarsi una nuova, ennesima, rivoluzione, ma pare proprio che Gigio Donnarumma continuerà a guidare la retroguardia dei campioni di Francia. Il portiere italiano sarà uno dei pochi intoccabili in vista della prossima stagione. E in attesa di capire se e quando approderà nuovamente in Serie A, con il suo nome che in passato è stato accostato in modo particolare alla Juventus, ecco emergere un nuovo retroscena di mercato risalente a quando era semplicemente un ragazzino.

Rimpianto Donnarumma, Ravanelli: “Dissi alla Juve di prenderlo”

A svelarlo è Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, tra le altre, proprio dei bianconeri, che ha raccontato come Donnarumma avesse sostenuto a Torino un provino.

Ravanelli ha infatti ricordato l’episodio a TV PLAY: “La Juve si deve mangiare le mani per non aver preso Donnarumma. Prima di andare al Milan, venne a provare a Torino, quando io allenavo i suoi coetanei, nati nel ’99. Lui aveva 13 anni. Facemmo la relazione di prendere quel portiere, non gli facevano mai gol. A quell’età era già un mostro. Se la Juventus avesse deciso di investire su quel portiere, non avrebbe mai avuto il problema del dopo Buffon. Venne tre giorni in prova e dissi subito di non farlo uscire dal centro sportivo”. Le cose poi sono andate diversamente. Donnarumma seguì le orme del fratello Antonio e scelse il Milan. Il resto della storia è nota poi a tutti.