Chiesa o Vlahovic, la Juventus ha scelto: “Cessione più probabile”

La Juventus al bivio per il calciomercato e il futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic: una cessione è decisa

In attesa dell’ufficialità, Cristiano Giuntoli sa già quali saranno le priorità per ricostruire la nuova Juventus.

Priorità in entrata, ma anche in uscita dove ci sarà da valutare i destini di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Per entrambi il dubbio è rappresentato dal rapporto con Massimiliano Allegri, oltre che dalla possibilità che la società decida una cessione eccellente per compensare i mancati introiti della Champions.

In questo caso, gli indiziati principali ad andare via sono proprio l’esterno e il bomber ex Fiorentina. Difficile però immaginare una doppia cessione per la Juventus che quindi sarà chiamata a fare una scelta con il mercato che potrebbe indirizzare la decisione bianconera.

A parlarne, intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play è il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa che ha spiegato quel che potrebbe succedere proprio sul fronte uscite alla Juventus, con focus in particolare sulla situazione che riguarda Chiesa e Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Laudisa: “Uno tra Vlahovic e Chiesa via”

Laudisa nel suo intervento ha fatto le sue considerazioni sul futuro dei due calciatori della Juventus. “Quelle di Vlahovic e Chiesa sono strade parallele. Uno dei due potrebbe andare via, ma non pensiamo che vengano ceduti entrambi”.

Da questo punto di vista, l’addio più fattibile è quello di Vlahovic: “E’ più probabile che ci sia un’asta per i centravanti che coinvolga il serbo. La Juve non ha l’obbligo di venderli, anche se c’è la necessità di risparmiare”. Da questo punto di vista, Laudisa afferma che la società “deve cogliere le occasioni”.

Dall’attacco alla difesa, con le questioni Bremer e Bonucci: “Il brasiliano è incedibile – dice Laudisa – e il calciatore non ha espresso il desiderio di andare via. Bisognerà capire cosa far Bonucci. Non ci saranno molti spazio per lui, da quanto si può dedurre e toccherà a lui modellare il futuri. Se dovesse andare via, ci sarà spazio per un altro difensore”.