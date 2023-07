Calciomercato Juventus: i dieci peggiori giocatori passati alla storia

La Juventus è sempre stata una squadra piena di campioni; ci sono stati, però, anche giocatori che non hanno lasciato un buon ricordo.

Il club più titolato d’Italia, la Juventus, ha vissuto una stagione decisamente complicata; in campionato, al netto della penalizzazione, avrebbe potuto fare molto di più dal momento che non è mai stata realmente in corsa per il titolo. Ancora più negativo il cammino nelle coppe dove è arrivata l’eliminazione ai gironi di Champions e l’uscita, in semifinale, sia dalla Coppa Italia sia dall’Europa League.

I bianconeri, nella loro storia, hanno sempre avuto dei giocatori di altissimo livello e questo ha permesso di vincere trofei su trofei; anche un club come la Juventus, però, può sbagliare acquisti. Andiamo a vedere i dieci calciatori peggiori avuti dalla squadra più titolata d’Italia.

Jorge Andrade

Possiamo dire come l’avventura di Andrade alla Juventus non sia mai realmente partita; nella stagione 2007-2008, alla quarta sfida di campionato, subisce un grave infortunio al ginocchio che lo costringe a stare fermo per diversi mesi.

Nel corso della preparazione della stagione successiva altro infortunio per un difensore che non è mi riuscito a dimostrare il suo valore con la Juventus.

Aaron Ramsey

Arrivato alla Juventus con tante aspettative, non è riuscito a mostrare le sue qualità; la sua esperienza in bianconero è stata caratterizzata da diversi problemi fisici e la fatica ad imporsi nel mondo bianconero. Acquisto che non ha assolutamente lasciato un buon ricordo

Arthur Melo

Lo stesso discorso fatto per Ramsey vale per Arthur; il brasiliano avrebbe dovuto portare esperienza, qualità tecniche e geometrie alla Juventus. Nulla di tutto questo con il giocatore ad aver disputato veramente poche partite di un certo spessore in maglia bianconera.

Prestato al Liverpool, la sua esperienza in Premier non è stata delle migliori a causa di un problema fisico che ha condizionato il suo rendimento.

Christian Poulsen

Anche l’avventura di Poulsen alla Juventus non è di quelle indimenticabili; il centrocampista inizia anche bene la sua stagione in bianconero con qualche buona prestazione ma fatica, complice anche un problema fisico, ad avere la giusta continuità di rendimento.

Diego Ribas

La doppietta contro la Roma, all’Olimpico, fece pensare ad un grande acquisto da parte della Juventus; bisogna sottolineare come a Diego le qualità tecniche non mancassero. Il problema è stata la continuità a livello di rendimento.

Il brasiliano, infatti, non è riuscito a mantenere lo stesso livello di prestazione nel corso di una stagione, per i bianconeri, decisamente negativa.

Jorge Martinez

Acquistato dal Catania, Martinez è un altro di quei giocatori che non hanno lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi bianconeri.

Prestazioni sottotono, problemi fisici e, quando è arrivato Conte, veramente poco considerato all’interno del progetto della Juventus.

Eljero Elia

L’unica nota positiva nella stagione di Elia, con la maglia della Juventus, è la vittoria dello scudetto; il suo contributo, però, è stato minimo dal momento che venne usato veramente con il contagocce da Antonio Conte.

Elia non riuscì mai a convincere realmente l’allora tecnico bianconero che sappiamo essere molto esigente e volere sempre il massimo dai suoi giocatori.

Nicklas Bendtner

Undici presenze e zero gol; non proprio il miglior rendimento possibile per chi, di mestiere, fa l’attaccante. Bendtner, arrivato con l’obiettivo di migliorare il reparto offensivo bianconero, non è mai riuscito ad imporre le proprie qualità nel campionato italiano.

Il suo acquisto, lo possiamo dire senza problemi, non ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi bianconeri.

Nicolas Anelka

Bendtner ha fatto male ma Anelka è riuscito a superarlo con solamente tre presenze complessive in maglia bianconera di cui una di appena quattro minuti.

La Juventus lo ha acquistato nel mercato invernale del 2013 con la speranza di avere una soluzione in più a livello offensivo; le cose sono andate in maniera completamente diversa.

Milos Krasic

Concludiamo questa particolare classifica con Krasic; la prima stagione in bianconero, in realtà, non era stata poi così negativa. I problemi, per l’esterno, arrivano quando la Juventus ufficializza Antonio Conte.

Il cambio di modulo rappresenta un problema non da poco per Krasic che fatica a mostrare le sue qualità non riuscendo a dare il giusto contributo alla causa bianconera.