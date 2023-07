Addio Napoli, visite mediche già fissate

Addio Napoli, le visite mediche sono già state fissate: la conclusione dell’affare è sempre più vicino

Con la maglia del Celta Vigo si è affermato come una delle grandi promesse del calcio spagnolo. Per Gabri Veiga quella appena trascorsa è stata una stagione straordinaria, con ben 11 reti segnate in campionato.

Il classe 2002 ha attirato su di sé l’interesse dei grandi top club europei e tra le società più interessate c’è anche il Napoli. I campioni d’Italia sono a caccia dei rinforzi giusti da regalare a Rudi Garcia e il giovane galiziano è ritenuto uno degli obiettivi primari per la mediana. La concorrenza però preoccupa il presidente De Laurentiis e ora il sorpasso da parte del Paris Saint-Germain sembra essere decisivo.

Psg, superato il Napoli: visite fissate per Veiga

I parigini infatti hanno messo gli occhi sul classe 2002 e avrebbero fatto passi in avanti decisivi per il suo acquisto.

Come sottolineato da ‘Foot Mercato’, il Psg sta cercando nuovi innesti, in particolare profili giovani. Luis Campos, che svolge anche consulenza per il Celta Vigo conosce benissimo il calciatore e ha potuto sponsorizzarlo al club transalpino. Se si aggiunge il fattore Luis Enrique, destinato a diventare tecnico dei parigini, si capisce ancor più la volontà del presidente Al-Khelaifi di affondare il colpo per il giovane centrocampista. I francesi sono pronti a bruciare la concorrenza: dal Napoli, appunto, al Liverpool, passando poi per Barcellona e Real Madrid.

Le trattative tra le parti procedono e dalla Francia sottolineano come il giocatore abbia già concordato le visite mediche con il club della capitale. Visite che dovrebbero svolgersi nel fine settimana. Nel frattempo il Psg sarebbe anche riuscito a negoziare la cifra dell’acquisto. La richiesta galiziana è di 40 milioni di euro, valore della clausola.