Via libera di Allegri: addio Juventus

La Juventus alle prese con un mercato difficile da interpretare, le cessioni saranno fondamentali: il via libera di Allegri a un altro addio

L’arrivo di Giuntoli alla Juventus, da ufficializzare a breve, può cambiare gli scenari per il club bianconero. Nelle intenzioni, si tratta del primo mattone per risalire dopo stagioni difficili. Non è un caso che l’arrivo del nuovo ds mai come stavolta viene salutato come un vero e proprio acquisto dall’ambiente e dagli addetti ai lavori.

Il dirigente ha messo la sua firma sul capolavoro compiuto dal Napoli, con la conquista di uno scudetto clamoroso e inatteso. Ora, riparte da Torino, per una nuova sfida e con la Juventus che dopo i problemi di gestione degli ultimi anni vuole affidarsi alla sua competenza.

Ma il mercato in entrata della Vecchia Signora risentirà, inevitabilmente, delle difficoltà economiche del periodo. Juventus che deve dare respiro alle casse con più cessioni eccellenti, per monetizzare e/o risparmiare sul monte ingaggi.

Allegri toglie il veto: altro sacrificio eccellente per la Juventus

Ed è per questo che oltre ai nomi caldi del momento in uscita, vale a dire Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, Massimiliano Allegri avrebbe accettato di togliere il veto su un suo fedelissimo, in vista di un sacrificio necessario, se si verificasse alle giuste condizioni.

Si parla di Szczesny, colonna tra i pali e ancora con due anni di contratto, a 6 milioni e mezzo di ingaggio stagionale. La situazione è ancora in divenire: il polacco non vorrebbe lasciare Torino, se fosse possibile Allegri non se ne priverebbe e proposte al momento non ne sono ancora arrivate. Ma la ‘Gazzetta dello Sport’ riferisce che davanti a offerte concrete la Juventus sarebbe pronta a valutarle e sacrificare l’estremo difensore sull’altare del bilancio.