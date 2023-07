Inter, lo compra il Liverpool e lo lascia un anno in prestito

L’Inter ha diversi tavoli aperti dal punto di vista delle trattative. Il futuro di Onana sposterà molto delle prossime decisioni dei nerazzurri che intanto rischiano di perdere un’eventuale alternativa al camerunense

Il mercato dell’Inter è già entrato in una fase calda tra acquisti di spessore come Marcus Thuram e diversi addii, da quelli a parametro zero a cessioni come quella prossima di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr.

Il club saudita però potrebbe non fermarsi qui, e come evidenziato da Calciomercato.it ha messo nel mirino anche il profilo di Andrè Onana, estremo difensore nerazzurro da cui dipendono diverse strategie di mercato di Marotta e soci. Arrivato a costo zero un anno fa dall’Ajax, il camerunense ha messo in scena una grande stagione d’esordio, sottraendo ad Handanovic il posto da titolare dopo una manciata di partite, per poi guidare al meglio la difesa nel resto della stagione.

Un portiere forte e di grande valore, che attira l’attenzione di club esteri, e che in caso di cessione rappresenterebbe una maxi plusvalenza. Un addio, che se consumato dovrebbe spingere poi la società a muoversi di conseguenza con un nuovo innesto per la porta.

Calciomercato Inter, pericolo Liverpool per Mamardashvili: c’è il Liverpool

Diversi i portieri già accostati in queste settimane all’Inter. Tra i nomi che erano stati messi nel gruppone di eventuali candidati c’è anche il georgiano Giorgi Mamardashvili, estremo difensore del Valencia.

Il classe 2000 ha una struttura fisica imponente dall’alto dei suoi 197 cm ed ha un contratto lungo fino al 2027 con i valenciani. A mettere i bastoni tra le ruota all’Inter c’è però un altro club di rilievo.

Secondo quanto evidenziato da ‘Futbol Total’ il Liverpool è interessato all’acquisto di Mamardashvili: il club inglese sarebbe disposto ad offrire ben 30 milioni di euro, bonus compresi, lasciandolo peraltro anche un anno in prestito allo stesso Valencia, che non dovrebbe così separarsi già questa estate dai servigi del georgiano.

Una proposta allettante sia dal punto di vista economico che pratico, con il Liverpool che pensa quindi al futuro e al dopo Alisson.