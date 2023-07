Guardiola ‘lo manda’ in Serie A: sarà Juve o Inter

Dopo cinque anni e mezzo potrebbe dire addio al Manchester City, vincitore dell’ultima edizione della Champions e grande protagonista di questo mercato

Non vi erano dubbi sul fatto che il Manchester City sarebbe stato tra i protagonisti di questo calciomercato estivo. Dopo Kovacic, i ‘Citizens’ sono vicinissimi a un altro croato: Josko Gvardiol, un acquisto che – coi bonus – andrà ben oltre i 100 milioni di euro. Centrale di piede mancino, il classe 2002 spingerà ancora di più all’uscita un giocatore che Guardiola non ‘vede’ più da tempo.

Parliamo di Aymeric Laporte, franco-spagnolo ai ‘Citizens’ dal gennaio 2018. Al tempo venne pagata la clausola risolutiva fissata intorno ai 65 milioni di euro, dopo che era stato seccamente respinto un tentativo molto concreto per Milan Skriniar. Dopo cinque anni e mezzo e la conquista dell’agognata Champions, ecco che Laporte si appresta a dire addio.

In scadenza a giugno 2025, il ventinovenne vanta estimatori in Spagna – vedi il Barcellona – come in Italia. Oggi il ‘Mundo Deportivo’ parla di un interesse nei suoi confronti da parte di Juventus e Inter, non a caso a caccia di un rinforzo di spessore per i rispettivi reparti arretrati.

Dalla Spagna: anche Juventus e Inter interessate a Laporte

I nerazzurri cercano proprio un sostituto di Skriniar, andato a zero al PSG, seppur di piede destro. Laporte è un mancino, quindi può fare molto più al caso dei bianconeri, orfani di un mancino dall’addio di Chiellini.

Da capire, comunque, le richieste del Manchester City per il cartellino di Laporte. 40, 30 milioni? Difficile adesso un prestito, mentre a fine mercato un’apertura a tale formula potrebbe arrivare.