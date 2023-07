Calciomercato Juve: i dieci acquisti più cari della storia

La Juventus è la società più titolata in Italia; andiamo a vedere quali sono i dieci acquisti più cari nella storia bianconera.

L’ultima stagione dei bianconeri è stata decisamente negativa; la Juve ha faticato sia in campionato sia nelle coppe nonostante una rosa che, ai nastri di partenza, era considerata tra le favorite per alzare diversi trofei stagionali.

I ragazzi di Allegri, però, non sono riusciti a mantenere le aspettative; come abbiamo detto la rosa è formata di giocatori di assoluto livello. Da questo punto di vista andiamo a vedere chi sono i dieci acquisti più cari nella storia dei bianconeri.

Gianluigi Buffon 75 miliardi di lire

Quale è l’acquisto più caro nella storia della Juventus? Quando era in vigore ancora la lira, il club prelevò, per 75 miliardi, Buffon. L’estremo difensore azzurro sarebbe diventato, in poco tempo, uno dei migliori nel suo ruolo.

Buffon, con la maglia bianconera, ha scritto meravigliose pagine di storia andando a vincere un numero incredibile di trofei.

Pavel Nedved 75 miliardi di lire

Sempre per settantacinque miliardi di lire, la Juventus acquistò Pavel Nedved; giocatore di una qualità straordinaria e con la possibilità di coprire più ruoli all’interno della partita. Il suo apporto alla causa bianconera è stato fondamentale.

Cristiano Ronaldo 117 milioni

Passiamo, ora, al periodo dell’euro; da questo punto di vista il giocatore più caro della storia della Juventus è stato, senza alcun dubbio, Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, accolto dall’entusiasmo dei tifosi, ha trascinato i bianconeri in ambito nazionale; non è riuscito a vincere la Champions ma, in campo europeo, è impossibile dimenticare la sua tripletta all’Atletico Madrid.

Gonzalo Higuain 90 milioni

Uno degli acquisti ad aver fatto più rumore nella storia della Serie A è stato quello di Higuain passato, per novanta milioni di euro, dal Napoli alla Juventus.

Attaccante con una tecnica fuori dal comune e la capacità di segnare in qualsiasi modo; è stato uno dei centravanti più forti del massimo campionato italiano.

Dusan Vlahovic 80 milioni di euro

L’acquisto più caro della Serie A (tra parte fissa e bonus), nella sessione invernale di mercato, lo ha messo a segno la Juventus acquistando Vlahovic dalla Fiorentina.

Centravanti forte nel gioco aereo, tecnico e assolutamente letale nell’area di rigore; la sua esperienza in bianconero non è, fino ad ora, delle migliori a causa di un sistema di gioco che non lo sta esaltando.

de Ligt 75 milioni

Dall’Ajax la Juventus ha acquistato de Ligt considerato uno dei centrali migliori a livello internazionale; in bianconero, dopo un periodo di normale adattamento, si è imposto come uno dei difensori più forti e, con il tempo, è diventato uno dei leader della retroguardia bianconera.

Arthur 80 milioni

Arrivato nello scambio che ha portato Pjanic a Barcellona, l’esperienza di Arthur con la maglia della Juventus non è di quelle da incorniciare.

Il centrocampista, infatti, non è riuscito ad imporre le sue qualità nel sistema di gioco bianconero; acquisto che, senza ombra di dubbio, non ha lasciato ricordi indelebili nel cuore dei tifosi della Juventus.

Federico Chiesa 50 milioni

Tra prestito e obbligo di riscatto, la Juventus ha pagato intorno ai cinquanta milioni di euro il cartellino di Federico Chiesa; parliamo di uno degli esterni offensivi più forti del campionato italiano anche se, dopo l’infortunio, non è riuscito a recuperare la miglior forma fisica.

Gleison Bremer 41 milioni

Quarantuno milioni di euro spesi per Bremer; il brasiliano è stato acquistato per sostituire de Ligt ed è diventato, in pochissimo tempo, un leader della retroguardia bianconera sia in una difesa a tre sia in un sistema di gioco con il 4-3-3.

Paulo Dybala 41 milioni

Concludiamo questa particolare classifica con Paulo Dybala; la Joya ha scritto pagine importantissime nella storia della Juventus. Giocatore con una qualità straordinaria e tra i migliori calciatori del massimo campionato italiano.