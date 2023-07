Segue Brozovic all’Al Nassr: è fatta per un altro giocatore dell’Inter

Continuano i contatti tra Al Nassr e Inter: il club saudita potrebbe pescare un altro calciatore dell’Inter oltre a Marcelo Brozovic

Non solo Marcelo Brozovic: l’Al Nassr vorrebbe portare via dalla sponda nerazzurra di Milano un altro calciatore che potrebbe ricoprire un ruolo nello staff della compagine saudita.

Non c’è solo Marcelo Brozovic nel mirino dell’Al Nassr, club saudita che da settimane ormai è in trattativa per portare via da Milano il centrocampista croato. Un trattativa lunga, un tira e molla che alla fine dovrebbe concludersi con il trasferimento in Arabia Saudita del giocatore classe ’92, legato all’Inter da altri tre anni di contratto. Un accordo che sembra essere ormai imminente dopo che l’Inter ha accettato l’ultima offerta pervenuta dall’Arabia Saudita.

Nelle ultime ore, infatti, sarebbe emerso l’interesse per un altro tesserato nerazzurro da parte dell’Al Nassr. Si tratta di Alex Cordaz, terzo portiere dell’Inter arrivato a Milano due anni fa dal Crotone e grande amico proprio di Marcelo Brozovic. A gennaio compirà 41 anni e potrebbe presto appendere guanti e scarpini al chiodo, seguendo l’amico e compagno di squadra in Arabia Saudita.

Calciomercato Inter, anche Cordaz nel mirino dell’Al Nassr

Sembrava destinato a restare a Milano per un’altra stagione, ma ora per Alex Cordaz potrebbero aprirsi le porte di una nuova avventura in Arabia Saudita, non da portiere ma da componente dello staff tecnico.

Pur seguendo Marcelo Brozovic all’Al Nassr, Alex Cordaz dovrebbe firmare un contratto per entrare a far parte dello staff tecnico del club saudita. In particolar modo, l’estremo difensore classe ’83 potrebbe diventare il nuovo preparatore dei portieri, portando all’Al Nassr tutta la sua esperienza.