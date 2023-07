L’assurda richiesta a de Gea e 50 milioni per Onana: l’Inter in attesa

Il mercato dell’Inter non è ancora decollato ma una mano potrebbe arrivare da Onana; sul portiere è forte l’intesse dello United

L’Inter, dopo una stagione complicata in campionato ma ottima nelle coppe (è mancata la Champions League, la ciliegina sulla torta), deve rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. I nerazzurri, infatti, hanno l’obiettivo di lottare per lo scudetto e provare a tornare in finale della massima competizione internazionale per club. Per farlo serve un mercato importante con operazioni di livello; l’Inter, come tutte le squadre di Serie A ha bisogno di vendere prima di regalare ad Inzaghi nuovi innesti.

Tra le situazioni da tenere sotto osservazione non solo quella di Brozovic ma anche il discorso legato ad Onana; l’estremo difensore nerazzurro è stato grande protagonista nella scorsa stagione specialmente in Champions League dove ha chiuso la competizione con otto partite senza subire gol. L’importanza del portiere è anche dal punto di vista del gioco; Onana, infatti, è molto abile con i piedi e questo permette ai nerazzurri di far partire l’azione con qualità senza dover per forza ricorrere al lancio lungo.

Il mercato, però, potrebbe portare via Onana dalla Milano nerazzurra; il portiere interessa e non poco al Manchester United che vuole rinforzarsi per essere una delle principali protagoniste nella prossima stagione di Serie A. Arrivare al giocatore dell’Inter non è semplice considerando sia il discorso economico sia la situazione legata a de Gea.

Manchester United-Onana: le difficoltà per arrivare al portiere

Come detto la situazione Onana-United non è semplicissima. Il primo problema riguarda de Gea, portiere dei Red Devils con il contratto scaduto a giugno. Come riportato da talkSPORT, sembra che lo United non voglia ancora far firmare il rinnovo di contratto a de Gea proprio per capire se sarà possibile arrivare ad Onana; situazione non bellissima per l’estremo difensore spagnolo il cui futuro è legato a quello di un suo collega.

La seconda difficoltà, invece, riguarda il discorso economico; Onana è un giocatore fondamentale per l’Inter e, proprio per questo, i nerazzurri vogliono una cifra importante per lasciare partire l’estremo difensore. Si parla di cinquanta milioni più bonus; cifra notevole ma il Manchester United ha le possibilità per mettere sul piatto tutti questi soldi. La cessione di Onana, inoltre, permetterebbe ai nerazzurri di poter, finalmente, rinforzare la rosa di Inzaghi e tra gli obiettivi principali sembra esserci il ritorno di Lukaku.