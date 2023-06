Lo United fa sul serio per Onana: Inter pronta col piano B

Il Manchester United sempre più forte su Onana, con l’Inter che si appresta ad una maxi-plusvalenza: i nerazzurri hanno pronto il sostituto

Anche questa estate l’Inter potrebbe cedere una delle sue stelle. In questo caso il merito è di un’intuizione di Piero Ausilio risalente ad un anno fa, quando ha portato André Onana a Milano a parametro zero. Il portiere camerunese si è dimostrato come uno dei migliori in Europa nel suo ruolo e ora potrebbe garantire una maxi-plusvalenza ai nerazzurri.

Dopo aver incassato i complimenti di Pep Guardiola nella finale di Champions League, Onana sta ricevendo un altro tipo di lusinghe dall’altra metà di Manchester. Lo United sta facendo sempre più sul serio per il portiere nerazzurro e l’Inter attende la prima offerta ufficiale da parte dei Red Devils: con un’operazione da 60 milioni complessivi Onana potrebbe volare in Premier League. Intanto, la dirigenza meneghina non si ferma ed è già al lavoro sul possibile sostituto.

Da Lloris a Keylor Navas, passando per Mamardashvili e Trubin: l’Inter cerca il dopo Onana

Con il Manchester United sempre più convinto di puntare su André Onana, anche se prima deve risolvere la questione De Gea, in casa Inter si apre il dibattito su chi dovrà difendere la porta nerazzurra.

Due sono le scuole di pensiero in quel di Milano: da una parte quella che vorrebbe un portiere di grande esperienza internazionale e a basso costo come Keylor Navas e Hugo Lloris, dall’altra quella che vorrebbe un giovane di grande prospettiva. In questa seconda lista sono ci sono due nomi che stanno scalando rapidamente posizioni: quello di Giorgi Mamardashvili e quello di Anatolij Trubin. In particolare, il 22enne ucraino rappresenterebbe una vera e propria occasione per i nerazzurri.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nella giornata di ieri, lo Shakhtar Donetsk è disposto a lasciar partire il proprio gioiello per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, perché Trubin ha il contratto in scadenza nel 2024 e non c’è alcun rinnovo in vista. Attenzione, poi, anche a soluzioni in prestito come Sommer dal Bayern Monaco: gli ingranaggi per il dopo Onana si stanno muovendo.