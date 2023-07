Inter a caccia di un rinforzo: spunta l’ex Juventus

Dopo aver visto sfumare il colpo Azpilicueta, l’Inter va a caccia di un altro difensore per rimpiazzare Skriniar: e spunta un ex Juventus

C’è un ex difensore Juventus nel mirino dell’Inter, tornata sulle tracce di uno stopper dopo aver perso Azpilicueta il cui ingaggio sembrava essere ad un passo.

L’Inter va a caccia di un difensore, ma senza fretta. Il mancato approdo di Cesar Azpilicueta ha inevitabilmente lasciato l’amaro in bocca, c’è necessità di rinforzare il reparto arretrato, ma non c’è fretta. Azpilicueta per motivi familiari ha optato per il ritorno in Spagna e intanto la coppia Marotta-Ausilio si guarda intorno, senza alcun affanno.

Nonostante gli addii di Skriniar e D’Ambrosio infatti, a disposizione ci sono cinque centrali compreso l’ultimo arrivato Bisseck. Per riempire la sesta casella del roster: nel mirino di Ausilio c’è sempre Trevoh Calhobah del Chelsea, ma non solo: in queste ore è stato confermato l’interesse dei nerazzurri per Merih Demiral come anticipato da Calciomercato.it nelle scorse settimane.

Calciomercato Inter, spunta anche Demiral per la difesa

Da tempo l’Inter sarebbe sulle tracce del difensore turco di proprietà dell’Atalanta. Si tratta di un giocatore abituato a giocare in una difesa a tre, sia al centro che da braccetto. Le caratteristiche fisiche e tecniche lo rendono un perfetto sostituto di Skriniar. E a rendere tutto più semplice potrebbero essere i buoni rapporti con l’Atalanta.

Legato al club orobico da altri tre anni di contratto, il difensore classe ’98 è in uscita: proprio in virtù del contratto fino al 2026 con l’Atalanta, l’Inter potrebbe provare ad ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto. E chissà che nell’affare non possa entrare il giovane e talentuoso centrocampista Fabbian, tra gli elementi più interessanti del settore giovanile dell’Inter. Sullo sfondo c’è sempre Chalobah, vecchio pallino di Ausilio che lo avrebbe voluto portare a Milano già a gennaio, provando a muoversi in anticipo per sostituire Skriniar.