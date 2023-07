Dalla Premier fanno sul serio: Juve, Inter e Napoli spiazzate

La Premier League guarda sempre con grande attenzione alla Serie A: pronta la super offerta per beffare le big italiane sul mercato

L’ultima è stata la stagione della consacrazione per Teun Koopmeiners con la maglia dell’Atalanta. Il nazionale olandese ha chiuso col botto grazie alla fantastica tripletta realizzata contro il Monza, superando la doppia cifra (10 gol) in termini realizzativi al quale si aggiungono anche cinque assist.

Il centrocampista ex AZ Alkmaar è uno dei diamanti pregiati della rosa di Gian Piero Gasperini, con il tecnico che vorrebbe tenerlo almeno per un altro anno a Bergamo. L’interesse delle big italiane e non solo è però concreto per il giocatore che in Serie A piace a Napoli, Juventus e Inter. Il classe ’98 stuzzica la fantasia delle grandi ed è seguito con particolare attenzione anche in Premier League dopo l’ottimo rendimento sciorinato con la maglia della ‘Dea’. Koopmeiners è sotto contratto fino al giugno 2025 con l’Atalanta e il suo cartellino è valutato non meno di 35 milioni di euro dalla società della famiglia Percassi.

Pressing dalla Premier League: Koopmeiners si allontana dalla Serie A

Solo per un assegno pesante quindi il club orobico è disposto a privarsi dell’olandese, che nell’ultima stagione con Gasperini ha mostrato anche grande duttilità in campo giostrando indifferentemente in mediana o sulla trequarti dietro la punta di riferimento.

Le prestazioni di Koopmeiners come dicevamo hanno attirato anche le big dall’estero, specialmente Oltremanica. L’ex AZ Alkmaar viene seguito da alcuni mesi da Klopp per il Liverpool, con i ‘Reds’ che per il momento non hanno affondato il colpo anche perché stanno valutando diverse piste a centrocampo. Attenzione inoltre anche al Brighton allenato da De Zerbi e all’Aston Villa di Emery come riporta il portale ‘Fichajes.com’. Le formazioni inglesi hanno a disposizione una liquidità superiore per far saltare il banco e presto potrebbero piazzare l’offerta vincente per superare la concorrenza delle grandi di Serie A. Da valutare se l’Atalanta darà il via libera alla cessione di Koopmeiners, o con l’offerta giusta preferirà privarsi degli altri pezzi pregiati di Gasperini rispetto al nazionale orange.