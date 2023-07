Il Fantacalcio è una competizione con regole ben precise ed alcune attengono all’importazione delle rose. Di che si tratta?

Il Fantacalcio è, in qualche modo, uno sport nello sport. Nasce come competizione simulativa tra amici da una fortunata invenzione del giornalista Riccardo Albini, che prese spunto da un gioco simile in voga negli ’80 negli USA, per idearne una sorta di versione italiana legata al mondo del pallone.

E l’operazione, notando i milioni di appassionati oggi presenti nel nostro paese, gli è sicuramente riuscita benissimo. Il Fantacalcio funziona e piace, tanto che esistono varie piattaforme web ad hoc, come pure app specifiche per smartphone grazie alle quali i fantallenatori possono contare anche un supporto digitale per tutto ciò che ruota attorno a questo passatempo di massa.

Tra le domande che un fantallenatore solitamente si può porre, ce n’è una in particolare che merita di essere affrontata e a cui daremo qui una risposta precisa. Ovvero: come importare le rose al Fantacalcio? Scopriamolo insieme.

Importazione rose Fantacalcio: cos’è in breve

La fase dell’importazione rose delle squadre del Fantacalcio consiste in un’operazione che, in estrema sintesi, permette ai partecipanti di importare in modo automatico i calciatori dalle squadre reali nel gioco del Fantacalcio. Per questa via i partecipanti saranno facilitati rispetto all’inserimento manuale dei dati di ogni atleta.

Tipicamente le piattaforme di Fantacalcio prevedono la possibilità dell’importazione rose delle squadre da distinte fonti, basti pensare ai maggiori campionati di calcio come la Serie A o la Premier League. Con la funzione ‘importazione rose‘ il sistema recupera in modo automatico i dati sui calciatori, e dunque oltre al nome o al ruolo, anche valore di mercato e le statistiche – ricostruendo per ciascuno una scheda personale.

In particolare, l’importazione delle rose delle fantasquadre è molto utile all’inizio della lega del Fantacalcio, siccome i fantallenatori debbono creare le squadre e selezionare i giocatori. L’iter rende più immediato il gioco e garantisce che le squadre siano formate da calciatori reali.

Chiaro anche che l’importazione rose squadre Fantacalcio non è fine a se stessa ed anzi è ben possibile che le rose siano aggiornate periodicamente per rispecchiare possibili cambiamenti, ovvero acquisti e cessioni dei calciatori che in una competizione come questa possono aversi piuttosto spesso.

Come importare le rose su Leghe Fantacalcio?

Leghe Fantacalcio è un sito web famosissimo, se non il più famoso e conosciuto dai fantallenatori. Ebbene, per modificare o caricare le fantarose occorre essere anzitutto un amministratore di Leghe Fantacalcio, in modo da poter accedere ed usare la sezione denominata ‘Gestione Rose’. Da lì l’amministratore del gruppo, o colui che ha comunque l’autorizzazione per operare, potrà compiere ogni intervento opportuno sulle rose dei partecipanti alla Lega del Fantacalcio.

In detta sezione l’amministratore potrà compiere tutti gli interventi che ritiene opportuni sulle rose dei fantallenatori che partecipano alla lega (acquisti e cessioni con facoltà di agire sui prezzi di acquisto e di svincolo).

Più nel dettaglio, chi si serve dell’app “Leghe Fantacalcio” potrà raggiungere l’area desiderata facendo clic su “Gestione Rose” nella parte alta a sinistra della dashboard. Nel caso in cui la volontà sia quella di modificare le rose con un pc – scelta consigliata perché potenzialmente le operazioni da fare non sono poche – è necessario accedere al pannello dell’amministratore in alto a destra, selezionando poi ‘Gestione Rose‘ e di seguito la voce ‘Carica/Gestisci rose‘.

Qui occorre cliccare su ‘Acquista calciatori‘ per poter di seguito caricare i giocatori acquistati nelle rose di ogni fantasquadra. Per ciascuna operazione si può anche indicare il costo di acquisto di ciascun atleta e questo permetterà di aggiornare i crediti totali a disposizione.

Dopo il salvataggio delle operazioni, l’amministratore avrà terminato l’iter di importazione/caricamento rose, e queste ultime potranno dirsi correttamente aggiornate anche per la prossima stagione del Fantacalcio.

Come importare rose da FantaAsta Desktop?

Chi vuole conoscere in modo approfondito il gioco del Fantacalcio non può non sapere che cos’è FantaAsta Desktop, ovvero il software ufficiale della piattaforma Fantacalcio per gestire la fondamentale fase dell’asta giocatori tra amici. Il software è disponibile soltanto per Windows e Mac, ma non è caratterizzato da requisiti specifici per l’installazione.

La funzionalità FantaAsta è stata fatta oggetto di rinnovamento e oggi rappresenta un ottimo modo per automatizzare l’iter di trasposizione delle rose su Leghe Fantacalcio. Anzi oggi FantaAsta Desktop rappresenta un mezzo che consente di controllare le proprie aste in modalità live e che permetterà ad ogni partecipante di avere tra l’altro:

lo stato dell’asta salvato in tempo reale;

le opzioni rosa personalizzabili (Classic o Mantra);

l’esportazione rose importabili direttamente su Leghe Fantacalcio;

la lista dei calciatori ordinabile e filtrabile per ruolo;

la possibilità di modificare / cancellare le assegnazioni in un momento successivo;

ogni servizio completamente gratuito.

Grazie a questo software il fantallenatore sarà agevolato sulle scelte da fare nell’asta in base alle esigenze della lega – ad esempio asta per nome, per quotazione o a chiamata.

L’asta del Fantacalcio, come ben sapranno in primis i giocatori esperti, è una componente chiave del gioco, perché vede i vari fantallenatori competere per comprare i calciatori appunto con questo tipo di meccanismo che stimola già esso stesso la competizione e il confronto.

Ciascun partecipante ha un budget virtuale e può fare offerte per i calciatori che intende aggiudicarsi. L’asta segue un suo percorso con l’incremento delle offerte via via, fino a quando un fantallenatore non intende più rilanciare, con la conseguenza che il giocatore viene assegnato al partecipante che ha fatto l’ultima offerta.