Balotelli di nuovo in Serie A: il ritorno prende quota

Mario Balotelli può tornare in Serie A: l’arrivo dell’attaccante in Italia, dopo l’esperienza in Svizzera, prende quota

Alle volte ritornano e Mario Balotelli ne sa qualcosa. L’attaccante, reduce dall’esperienza non positiva in Svizzera con il Sion, potrebbe giocare nuovamente in Serie A.

Il 32enne è legato alla società svizzera fino al 30 giugno 2024, ma dopo la retrocessione le possibilità di vederlo ancora indossare la maglia del Sion sono molto poche. Ecco perché si parla di un ritorno in Italia e in particolare in Serie A: Balotelli manca dal massimo campionato italiano dal 9 marzo 2020 quando disputò la sua ultima partita con la maglia del Brescia. Diciannove le presente con le Rondinelle nell’ultima apparizione in Serie A con cinque gol, poi le 14 presenze la stagione successiva con il Monza (con quattro gol), prima del trasferimento in Turchia.

Con l’Adana Demirspor, Balotelli sembrava aver ripreso la giusta strada: diciannove gol in 35 partite che avevano anche fatto parlare di un possibile ritorno in Nazionale. La scelta di trasferirsi in Svizzera, invece, ha fatto riemergere vecchi problemi e prestazioni deludenti.

Balotelli in Serie A: i bookmaker lo vedono al Cagliari

Ecco allora la necessità di un nuovo rilancio e questa volta potrebbe avvenire in Serie A. Nei giorni scorsi si è parlato della voglia di Balotelli di approdare al Cagliari di Claudio Ranieri. Il calciatore è attratto dalla possibilità di essere allenato dal tecnico di Testaccio e avrebbe confidato il suo desiderio ai suoi amici.

A dare maggior credibilità all’approdo di Balotelli in Sardegna ci sono anche i bookmakers che hanno abbassato le quote del trasferimento dell’attaccante in rossoblù. Nel dettagli Balotelli al Cagliari prima della fine del mercato è bancato ora 5 volte la posta, in discesa rispetto al passato.

Bisognerà attendere se la società del patron Giulini vorrà dare un’opportunità al 32enne nato a Palermo che ha le qualità tecniche (con le giuste motivazioni) per fare la differenza nella lotta per non retrocedere.