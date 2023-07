Onana e Brozovic bloccano l’Inter: i nerazzurri rischiano ‘lo scippo’

Il calciomercato è iniziato ufficialmente da poche ore ma l’Inter ha fretta di chiudere alcuni colpi in uscita per sbloccare le entrate



La telenovela Brozovic-Al Nassr prosegue non senza colpi di scena. Nei giorni scorsi il club arabo ha deciso di alzare vertiginosamente l’offerta per il contratto del giocatore passando da 20 milioni a stagione a 100 in tre anni. In modo inversamente proporzionale, ha abbassato la proposta per l’Inter da 23 a 13 milioni per il cartellino del croato.

Nelle ultime ore dall’Arabia Saudita è arrivato il rilancio: 17 milioni nelle casse dell’Inter. La dirigenza nerazzurra, non poco infastidita dall’atteggiamento del club saudita e del giocatore che sarebbe addirittura arrivato a chiedere una buonuscita per lasciare Milano, sarà probabilmente costretta ad accettare. Brozovic e l’Al Nassr sono sempre più vicini e l’Inter ha fretta di chiudere.

Fretta perché Brozovic, di fatto, sta bloccando il mercato in entrata dell’Inter. I 23 milioni incassati dalla sua cessione sarebbero stati versati immediatamente nelle casse del Sassuolo, insieme al giovane Mulattieri, per portare Davide Frattesi in nerazzurro. Ora l’Inter rischia lo scippo, perché sulla mezzala ci sono anche Milan, Juventus e Roma, e il Sassuolo e il classe ‘99 non possono aspettare in eterno i nerazzurri.

Altro nodo da sciogliere, la questione Onana. Il Manchester United, che non ha ancora rinnovato David De Gea, è da tempo sul portiere camerunense reduce da un’ottima stagione in nerazzurro. L’Inter non lo valuta meno di 50-60 milioni, e in queste ore è attesa un’offerta ufficiale da parte del club inglese.

I soldi incassati da Onana servirebbero a prendere un portiere low cost (l’Inter sta valutando Trubin-Keylor Navas) e a proporre al Chelsea un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni per il Lukaku tris.

L’Inter attende troppo, Azpilicueta cambia rotta

Frattesi ha addosso l’interesse di diverse squadre, come Lukaku che per aspettare l’Inter sta continuando a rifiutare offerte monstre dall’Arabia.

Nessuno, però, come abbiamo detto può aspettare all’infinito. L’Inter è già stata beffata una volta con Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea, che nonostante l’accordo verbale con i nerazzurri e un biennale da 4.5 milioni pronto sul tavolo in attesa della firma, ha deciso di cambiare destinazione. Il giocatore, con la famiglia che ha spinto per un ritorno in Spagna, avrebbe scelto l’Atletico Madrid. E ora l’Inter dovrà rimboccarsi di nuovo le maniche e cercare anche un difensore.