La Roma annuncia l’ennesimo colpo: firma UFFICIALE

La Roma ha ufficializzato la quinta firma – dopo Cristante, Aouar, Ndicka e Smalling – dell’estate: l’annuncio sui social

Un altro colpo per la Roma. Non è un nuovo calciatore, ma una conferma che solo per qualche ora – almeno ufficimente – ha smesso di essere giallorosso.

Stephan El Shaarawy ha firmato il rinnovo di contratto, legandosi ancora alla Roma che ormai per lui è diventata a tutti gli effetti casa. Il suo precedente accordo è scaduto ieri, ma già da tempo era noto l’accordo tra le parti. Come vi avevamo anticipato alcuni mesi fa, la società capitolina e il Faraone avevano una sorta di precontratto, una specie di rinnovo automatico a cifre già definite. Mancava praticamente la controfirma giallorossa, che però ha provato a trattare con tutta l’intenzione di confermare il giocatore. El Shaarawy è innamorato della Roma, non ha mai avuto altri pensieri se non restare, per cui ha deciso di venire incontro al club e sottoscrivere il nuovo accordo. Dubbi ce ne sono sempre stati ben pochi. “Ti pare che non torno? Ci vediamo presto, daje Roma”, dice il numero 92 da Ibiza in un videomessaggio pubblicato dai canali social dei capitolini che hanno annunciato così il rinnovo.

El Shaarawy, è ancora Roma: l’annuncio social e i giorni di allenamento

Un giocatore che non è quasi mai partito da titolare nel griglie di partenza, ma che si è sempre guadagnato un posto importantissimo nella squadra di Mourinho. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente e con l’atteggiamento giusto. Affidabile e costante, in stagione ha segnato 9 gol tra cui 2 importantissimi in Europa League contro Real Sociedad e Feyenoord.

I tifosi sono sempre stati dalla sua parte, hanno chiesto a gran voce la sua conferma alla società, addirittura con uno striscione a Trigoria. Ora il rinnovo (dovrebbe essere un biennale) è realtà. E anche nello spogliatoio sono tutti felicissimi di averlo ancora come compagno. El Shaarawy è una delle anime della Roma. Intanto il Faraone, che ha anche cambiato casa nel frattempo, si sta rilassando in vacanza, prima in Grecia con la fidanzata Ludovica Pagani, in questi giorni è a Ibiza con alcuni amici e si sta allenando duramente anche a distanza con il preparatore atletico personale. Vuole solo farsi trovare pronto per il raduno a Trigoria tra meno di dieci giorni.