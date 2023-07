Epilogo inevitabile tra Lukaku e Chelsea: l’Inter può solo osservare

Tra Chelsea e Lukaku siamo alle battute finali, la decisione ormai è stata presa: all’Inter ora non resta che osservare gli eventi

La scorsa estate il grande colpo di scena è stato il ritorno di Romelu Lukaku a Milano dopo un solo anno a Londra, dove il belga non è riuscito ad imporsi per la seconda volta in carriera. 12 mesi dopo, la situazione non sembra essere cambiata troppo e Big-Rom è ancora tra i protagonisti del calciomercato.

Anche in questa storia tra i personaggi principali c’è l’Arabia Saudita, con cui i ‘Blues’ stanno facendo diversi affari nelle ultime settimane e con cui vorrebbero infiocchettare anche una grande operazione con Romelu Lukaku. La volontà del giocatore, in questo caso, si sta rivelando un grande alleato per l’Inter: il belga, infatti, vorrebbe tornare a Milano e per il momento sta rifiutando tutte le altre opzioni che gli sono state presentate dal Chelsea. La svolta appare vicina.

Lukaku vuole solo l’Inter: il Chelsea pronto a cedere

La volontà di Romelu Lukaku, un po’ come successo nella scorsa stagione, sta avendo la meglio e potrebbe determinare le sorti dell’operazione: l’Inter guarda al ritorno del belga con maggiore ottimismo.

Secondo quanto riportato da 90min.com, il Chelsea e l’Inter si apprestano a trovare un accordo per riportare Lukaku a Milano. Resta ancora da sciogliere il nodo legato alla modalità del trasferimento, con i nerazzurri che vorrebbero un nuovo prestito con il riscatto fissato per la prossima estate, mentre i Blues vorrebbero una cessione a titolo definitivo. Anche perché dall’Arabia Saudita le offerte per il belga prevedevano proprio una cessione a titolo definitivo.

Il prestito con obbligo di riscatto ora appare come la soluzione più probabile di questa vicenda, con tutte le parti in causa che sembrano essere entrare nell’ordine di idee di permettere a Lukaku di vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione. Oltre a Marcus Thuram, la cui ufficialità è arrivata nella giornata di oggi, l’attacco dell’Inter potrebbe ritrovare anche Big Rom a breve. Chi sorride di tutto questo è certamente Simone Inzaghi.