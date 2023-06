Carnevali su Frattesi: “Siamo molto più vicini”

Nuove dichiarazioni di Giovanni Carnevali che dice il prezzo di Frattesi e rivela un incontro per il centrocampista

Giornate di chiacchiere e incontri, giornata di dichiarazioni. Giovanni Carnevali ha partecipato all’evento che dà il via ufficialmente al calciomercato estivo e ha parlato del mercato del Sassuolo.

Dopo aver parlato a Tv Play, l’amministratore delegato neroverde ha rilasciato altre dichiarazioni a ‘Sky’, soffermandosi ancora una volta sulla questione Frattesi: “Il prezzo si aggira intorno ai 35-40 milioni ed è secondo me giusto, anche perché avevamo già intavolato una trattativa su questi valori all’estero. Il giocatore ha fatto la sua scelta di voler rimanere in Italia, ci sono varie società di cui stiamo parlando, lo abbiamo fatto anche stasera a cena con Marotta. Sarà ancora un po’ lunga”.

Calciomercato, Carnevali su Frattesi: “Incontreremo il Milan”

Il dirigente ha quindi continuato: “Noi non abbiamo necessità di vendere in fretta, non escludo che possa rimanere con noi. Inter favorita e ottimi rapporti con la Roma? Ci lega un rapporto giusto anche con Tiago Pinto, abbiamo fatto i due giovani entro il 30 giugno perché avevano delle necessità, quando si può è giusto aiutarsi. È vero che su Frattesi loro sono stati i primi, già l’anno scorso qua a Rimini. Non ci siamo trovati sul prezzo, perché eravamo molto distanti, quest’anno invece siamo già molto più vicini”. Infine, sul Milan: “Probabilmente ci dovremo incontrare, ma ancora non lo so di preciso”