Frattesi-Maxime Lopez, Carnevali allo scoperto: “Mai dire mai” | ESCLUSIVO

Le parole di Carnevali in esclusiva ai microfoni di TV PLAY. Ecco quanto riferito dall’ad del Sassuolo sui vari gioielli neroverdi

Nel segno del Sassuolo. In queste prime settimane della sessione estiva di calciomercato, direttamente od indirettamente, i neroverdi hanno fatto la voce grossa in sede di negoziazioni. Centro nevralgica di molte trattative di mercato alla luce dei molti gioielli in rosa, il Sassuolo ha intanto messo a segno un duplice colpo in entrata, assicurandosi Missori e Volpato dalla Roma.

Sono soprattutto le voci riguardanti Frattesi e Maxime Lopez, però, a prendersi la scena. Dall’interessamento di Roma, Inter e Milan per il centrocampista italiano, ai sondaggi del Napoli per il play-maker pupillo di Garcia. Temi affrontati dall’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, che in esclusiva ai microfoni di TV PLAY in onda sul canale Twitch di calciomercato.it, a margine dell’evento in programma al ‘Grand Hotel’ di Rimini che ha segnato il ‘battesimo’ ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ha fatto il punto della situazione.

Immediata la risposta su Frattesi:“Sono trattative difficili. Inutile nasconderlo, le richieste nostre sono di un certo tipo, dalle altri parti si gioca al ribasso e quindi la soluzione non la troviamo mai. Aspettiamo con grande forza che è quella di non avere la necessità di vendere. Quando hai questa forza e possibilità alle spalle puoi aspettare quello che vuoi. Il Sassuolo ha acquistato due giovani importanti dalla Roma, investendo più di 10 milioni di euro, indipendentemente dalla cessione di Frattesi: vedremo cosa succederà.”

Berardi-Lazio e Maxime Lopez-Napoli: il punto di Carnevali a TV PLAY

Un commento poi anche sulle voci riguardanti un possibile approdo di Berardi alla Lazio, indiscrezioni che la redazione di calciomercato.it ci ha tenuto sempre a ridimensionare. La conferma ufficiale arriva proprio da Carnevali:

Berardi-Lazio? Non vorrei spegnere gli entusiasmi dei tifosi della Lazio perché l’idea di avere Berardi è straordinaria, uno dei calciatori più forti del campionato. Tuttavia non abbiamo mai avuto nessuna richiesta. Non c’è proprio nulla sul discorso Lazio-Berardi: se arriveranno domani o meno, questo non te lo so dire”

Infine una chiosa sul futuro di Maxime Lopez, che ha calamitato l’interesse di diversi club in Italia e all’estero. Anche il Napoli, come anticipato da calciomercato.it, ha sondato il terreno, pur non presentando offerte ufficiali.

Carnevali ha ammesso: “Maxime Lopez al Napoli? Mi piacerebbe accontentare Garcia. Mai dire mai. Sento anche qui delle voci sul Napoli con la possibilità di un interessamento: Maxime ce lo hanno chiesto alcune società ma non il Napoli, è anche vero che il ragazzo avrebbe il desiderio di andare in squadre più importanti e in un campionato estero. Vedremo se riusciremo ad esaudire la sua volontà. Lo considero come uno dei calciatori più forti del Sassuolo: ciò che mi fa piacere è che quando si parla di Maxime, di Berardi, di Frattesi significa che il lavoro svolto dalla società è importante. Andiamo avanti così.