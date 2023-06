Svolta Inter, l’affare si chiude oggi: 50 milioni subito

Sono ore bollenti per la dirigenza dell’Inter: oggi l’incontro ad Ibiza per sbloccare l’affare da 50 milioni. Tutti i dettagli

È arrivato l’atteso sì di Brozovic all’Al-Nassr. Come raccontato da Calciomercato.it, il centrocampista dell’Inter ha deciso di accettare l’offerta del club saudita dopo il nuovo rilancio e già nelle prossime ore sono in programma le visite mediche.

Il croato ha così ottenuto quello che voleva, anche dopo l’uscita di scena del Barcellona che era la sua priorità. L’offerta che ha convinto Brozovic è di ben 30 milioni di euro a stagione, mentre all’Inter dovrebbero andare circa 23,5 milioni per il cartellino. Marotta e Ausilio stanno per concludere la prima grande cessione del calciomercato estivo, ma non è ancora finita.

Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, sono ore caldissime anche sul fronte Onana-Manchester United. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi a Ibiza è previsto un incontro tra la dirigenza del club inglese e il ds Ausilio per trattare il portiere. Ten Hag avrebbe convinto i Red Devils ad investire fino a 50 milioni di euro più bonus per sostituirlo al partente De Gea.

Calciomercato Inter, Onana al Manchester United per 50 milioni di euro

Sono dunque giorni ed ore decisive per il trasferimento di Onana in Premier League. Il Manchester United sembra essersi convinto ed è ora disposto ad accontentare ten Hag, che rivuole l’estremo difensore con sé dopo averlo già allenato all’Ajax.

La trattativa che sarà aperta oggi con il Manchester United non dovrebbe essere complicata. La richiesta iniziale dell’Inter sarà lievemente più alta, ma entrambe le parti sono consapevoli che, superando quota 50 milioni complessivi, l’accordo sarà presto definito. Onana è già ai saluti in casa Inter.