Stretta finale Brozovic-Al Nassr: nuovo colpo di scena

Calciomercato Inter, arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione legata a Marcelo Brozovic

La tavola sembrava essere apparecchiata ed invece per il closing definitivo c’è ancora da attendere. L’offerta al ribasso presentata dall’Al-Nassr per Brozovic aveva interrotto una trattativa che sembrava sul punto di essere definita da un momento all’altro, dopo il rilancio definitivo con cui i sauditi sono riusciti a convincere il centrocampista croata.

Uno stato di empasse che però non è durato molto. Le parti sono al lavoro per provare a riprendere il filo del discorso e secondo quanto appreso da calciomercato.it, trapela fiducia sulla chiusura positiva della trattativa. Nelle ultime ore l’Al Nassr ha infatti formulato una nuova proposta ai nerazzurri, ritoccandola al rialzo. Sono ore frenetiche per riuscire a trovare l’intesa definitiva di un’operazione che potrebbe regalare ancora nuovi colpi di scena. L’ultimo – stando alle indiscrezioni rimbalzate dalla Francia – si sarebbe materializzato in giornata.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, Brozovic avrebbe già completato le visite mediche a Parigi. Chiaro indizio, se confermato, del nuovo tentativo concreto da parte del club saudita, che ora vuole chiudere in tempi relativamente brevi. L’intesa tra il calciatore e il club saudita è già stata raggiunta sulla base di un contratto triennale a circa 30 milioni di euro a stagione. Manca (e questo non è un dettaglio) il closing tra i due club, l’aspetto sul quale si pensava non ci fossero più dubbi. Contatti frequenti negli ultimi minuti per ricucire la distanza tra domanda ed offerta: trattativa ufficialmente ripartita, staremo a vedere cosa succederà.