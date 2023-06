Salta l’affare con l’Al-Nassr: non giocherà con Cristiano Ronaldo

Dall’Arabia Saudita giunge notizia che il calciatore non ha superato le visite mediche: ecco di chi si tratta

Sono ore calde per il calciomercato dell’Al-Nassr. Gli arabi si stanno muovendo con forza per migliorare l’organico attorno a Cristiano Ronaldo.

L’assalto a Marcelo Brozovic – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – è finalmente andato a buon fine, con il croato che ha detto sì all’ultima proposta da ben 30 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2026. Un’offerta alla quale stavolta non ha saputo dire di no.

Brozovic dunque è pronto a sottoporsi alle visite mediche, prima di mettere nero bianco e diventare così il nuovo colpo dell’Al-Nassr. Prima del croato, però, gli arabi speravano di ufficializzare l’arrivo di Hakim Ziyech, ma l’affare rischia clamorosamente di saltare. L’accordo è stato trovato sia con il Chelsea che con lo stesso calciatore; il marocchino, però, stando a quanto riportato da Fahad Algathami, notizia ripresa da ‘The Sun’, non avrebbe superato le visite mediche. Il giocatore, che non rientra più nei piani del Chelsea, e che per diverse sessioni di mercato è stato accostato a Milan e Roma, può dunque far ritorno a Londra.