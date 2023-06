Salta la trattativa, niente Inter: raggiunge l’ex nerazzurro

Salta l’affare che l’Inter credeva di avere già chiuso: sfuma la trattativa, ha scelto l’Atletico di Diego Simeone

E’ la giornata degli ostacoli per l’Inter, degli affari che sembrano fatti e, invece, si bloccano all’improvviso.

Lo si è visto con Marcelo Brozovic che sembrava già con le valigie chiuse per volare in Arabia Saudita. Invece, l’Al Nassr ha chiesto uno sconto e l’Inter ha bloccato – almeno per il momento – la trattativa. Questione di soldi, ovviamente, con i sauditi che hanno rivisto al ribasso la proposta precedentemente concordata con il club lombardo e ciò ha portato alla frenata.

Ma c’è anche un altro affare che rischia di saltare, proprio quando sembrava in dirittura d’arrivo. Da giorni si parla, infatti, di Azpilicueta come prossimo difensore dell’Inter. Lo spagnolo si separerà dal Chelsea e il suo futuro doveva essere nerazzurro. Non sarà così, visto che è tutto saltato a causa di motivi personali che hanno spinto il 33enne a dire di no all’Inter.

Calciomercato Inter, Azpilicueta dice no: cosa è successo

Niente Inter per Azpilicueta quindi con lo spagnolo che si accaserà con, ogni probabilità, all’Atletico Madrid.

Una scelta che sarebbe stata fatta dal calciatore per motivi familiari. Tornerà in Spagna il 33enne e andrà a rinforzare la difesa della squadra affidata al Cholo. Ora toccherà a Marotta, oggi a Rimini per la serata che dà inizio ufficialmente al calciomercato, individuare il rinforzo adatto per la retroguardia di Simone Inzaghi. Intanto Azpilicueta sfuma: niente più Inter, va all’Atletico di Diego Simeone.