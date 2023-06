Juventus, erede Vlahovic dalla Serie A: si chiude a 35 milioni

La Juventus, in questa sessione di mercato, potrebbe cedere Vlahovic; in caso di addio i bianconeri hanno già individuato il sostituto.

L’Udinese, nella scorsa stagione, ha vissuto di alti e bassi; nella prima parte il club ha fatto sognare i suoi tifosi riuscendo ad ottenere risultati di prestigio con squadre di prima fascia. Ben diverso quanto fatto nella seconda parte di campionato quando i friulani non sono riusciti ad avere la giusta continuità di risultati; il dodicesimo posto ottenuto in classifica ha lasciato un pizzico di amaro in bozza. Nessuno chiedeva all’Udinese di lottare per un posto in Champions League ma la squadra avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa in più.

Tra i migliori giocatori dell’Udinese non possiamo non citare Beto; il centravanti classe 1998 ha concluso la stagione con dieci gol e un assist. Un bottino sicuramente positivo per un giocatore che ha provato a trascinare il club friulano dalla prima giornata. Il futuro dell’attaccante rischia di essere lontano dall’Udinese anche se non sarà semplice portarlo via; il club, infatti, vuole trentacinque milioni di euro e al momento questa offerta non è arrivata.

I desideri del club friulano potrebbero essere realizzati dalla Juventus; stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto, i bianconeri potrebbero cedere Vlahovic nel corso di questa sessione estiva di mercato. E’ chiaro che, con l’addio del serbo, la Juve avrebbe la liquidità per accontentare le richieste economiche dell’Udinese. Anche dal punto di vista dello stipendio, Beto (sondato proprio dai bianconeri) non andrebbe a pesare troppo sulle casse del club bianconero.

Beto, non solo la Juventus: un’altra big sul centravanti

L’Udinese valuta Beto trentacinque milioni; abbiamo parlato dell’interesse della Juventus che potrebbe affondare il colpo qualora Vlahovic dovesse essere ceduto. Non solo i bianconeri sul classe 1998; l’attaccante interessa anche al Napoli; il club partenopeo ha messo sul piatto venticinque milioni, dieci in meno della richiesta dell’Udinese.

Come per la Juventus, anche il Napoli ha bisogno di cedere se vuole affondare il colpo sul centravanti friulano; da questo punto di vista occhio alla situazione di Osimhen. L’attaccante, trascinatore del club partenopeo nell’ultimo campionato, interessa a diverse squadre ma serve una super offerta per portarlo via dalla squadra campioni d’Italia. Nel mercato, però, tutto può succedere e allora non bisogna non considerare l’ipotesi che una big europea piombi su Osimhen; a quel punto i partenopei avrebbero i soldi necessari per andare a rinforzare il reparto offensivo e accontentare la richiesta dell’Udinese per Beto. Il centravanti, in questa sessione di mercato, può lasciare il club friulano.