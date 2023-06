Vlahovic sempre più lontano: il sostituto è nerazzurro

Vlahovic può lasciare la Juventus; i bianconeri, per sostituire l’attaccante, hanno messo nel mirino un centravanti nerazzurro

La stagione di Vlahovic non è stata per nulla semplice; il centravanti serbo ha deluso, e non poco, le aspettative e questo a causa sia di una condizione fisica non eccellente sia per un sistema di gioco che non ha esaltato pienamente le sue caratteristiche. Il 3-5-2 di Allegri, con un baricentro troppo basso, non è stato il massimo per l’attaccante ex Fiorentina che ha bisogno di essere rifornito costantemente nel corso della partita in modo da mettere in difficoltà le difese avversarie.

In questa sessione di mercato non è da escludere che Vlahovic possa lasciare la Juventus; i bianconeri, di fronte ad una super offerta, possono anche decidere di accettare e privarsi di un giocatore dal grandissimo potenziale. La Juve deve fare una mini rivoluzione per presentarsi, ai nastri di partenza della prossima stagione, tra le favorite alla vittoria del campionato.

Una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Vlahovic; gli estimatori per il centravanti serbo non mancano. Parliamo di un giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con un potenziale tecnico veramente importante; all’interno dell’area di rigore è assolutamente letale ma, ovviamente, deve essere servito con maggiore costanza rispetto a quanto visto nella scorsa stagione. Come detto, però, il mercato potrebbe portare Vlahovic lontano dalla Torino bianconera

Vlahovic può partire: alla Juve piace Hojlund

E’ chiaro che con l’addio di Vlahovic, la Juventus dovrebbe tornare sul mercato per portare alla corte di Allegri un centravanti che possa completare il reparto offensivo. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono interessati ad Hojlund; il centravanti dell’Atalanta si è messo in mostra nell’ultima stagione di Serie A con dieci gol e quattro assist tra campionato e Coppa Italia.

Hojlund è un classe 2003, forte fisicamente e con grande forza nelle gambe; il centravanti è molto abile in progressione, sa giocare con i compagni e all’interno dell’area di rigore avversaria è molto pericoloso. Il suo investimento, considerando la giovane età, sarebbe per il presente ma soprattutto in prospettiva futura; la Juventus, con l’attaccante danese, sarebbe al sicuro a livello di centravanti per diversi anni.

La Juventus, in questa sessione di mercato, deve essere grande protagonista; tra le operazioni occhio al discorso centravanti con Vlahovic che può lasciare i bianconeri. In caso di addio dell’attaccante serbo, i bianconeri (come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport) hanno messo nel mirino Hojlund; il giovane attaccante ha dimostrato di avere i crismi per potersi imporre in un club con le ambizioni e le pressioni della Juventus.