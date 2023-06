Il Milan non si ferma più: secondo accordo in due giorni

Il Milan vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione e ha l’accordo per un altro colpo; pronto, dunque, il regalo per Pioli

La scorsa stagione del Milan non è stata come ci si aspettava; i rossoneri, in campionato, sono usciti dalla lotta scudetto già da febbraio complici diversi errori ma soprattutto il perfetto cammino dei partenopei. Le cose non sono andate meglio nelle coppe: in Champions League i ragazzi di Pioli sono sì arrivati in semifinale ma sono stati dominati, nell’arco dei centottanta, minuti dall’Inter. Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, il Milan è uscito contro il Torino.

Nella prossima stagione l’obiettivo è quello di tornare a lottare per lo scudetto; per farlo bisogna rinforzare la rosa a disposizione di Pioli e, da questo punto di vista, la cessione di Tonali può essere un grande aiuto considerando i soldi incassati dal Newcastle per la cessione del centrocampista. Dal punto di vista degli acquisti, invece, i rossoneri hanno bisogno di rinforzi in diverse parti del campo; dopo l’accordo per Musah, il Milan (stando alle informazioni di Footmercato) sembra aver trovato l’accordo anche per per Pulisic in uscita dal Chelsea.

Rossoneri, dunque, scatenati sul mercato; il Milan deve vivere la prossima stagione da protagonista e, per farlo, ha bisogno di una serie di rinforzi che vadano ad alzare la qualità della rosa a disposizione di Pioli. Da questo punto di vista, Pulisic sembra essere il profilo adatto per trascinare i rossoneri.

Pulisic-Milan: ecco come cambierebbe l’attacco dei rossoneri

Secondo le informazioni di Footmercato, dunque, il Milan avrebbe l’accordo con Pulisic; il classe 1998 non ha vissuto una buona stagione con il Chelsea complice anche le difficoltà avute dai Blues. Il contratto in scadenza nel 2024 può favorire il suo addio dal club inglese con il Milan che avrebbe un vero e proprio jolly tattico per il sistema di gioco di Pioli.

Pulisic, infatti, può essere impiegato sia nel 4-3-3 sia nel 4-2-3-1; il suo ruolo naturale è quello di esterno offensivo di sinistra ma può giocare anche a destra e, all’occorrenza, come trequartista alle spalle della prima punta. Giocatore tecnico in grado di saltare l’uomo e andare a creare la superiorità numerica; immaginando l’undici titolare di Pioli della prossima stagione, l’attacco potrebbe essere formato da Leao, Giroud e proprio Pulisic. Un notevole salto di qualità per una squadra che, dal punto di vista offensivo, ha bisogno di un nuovo esterno in grado di garantire un buon numero di gol e assist.