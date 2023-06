Galtier finisce nei guai: arrestato in Francia, cosa sta succedendo

Momento nero per Christophe Galtier, non solo l’addio al Psg ma anche i guai con la giustizia: il tecnico arrestato in Francia

Christophe Galtier si prepara a lasciare il Psg dopo una sola stagione, in una annata che a livello internazionale per i parigini è stata ancora una volta deludente, ma in questo momento ha anche altri problemi a cui pensare. L’allenatore è stato infatti arrestato in Francia e sarebbe al momento agli arresti domiciliari con il figlio nella sua abitazione di Nizza.

La Procura della Repubblica transalpina avrebbe emesso il provvedimento nell’ambito di una inchiesta su presunte discriminazioni razziali che il tecnico avrebbe messo in atto ai tempi della sua esperienza da allenatore proprio in Costa Azzurra. Discriminazioni di matrice anche anti-islamica, stando a quanto sarebbe stato riportato dall’ex direttore sportivo del Nizza Julien Fournier, come descrive ‘L’Equipe’.

Lo stesso Fournier, così come il presidente del club Rivere e l’attuale allenatore Digard, sarebbero già stati ascoltati dagli inquirenti. Galtier, dal suo punto di vista, ha sempre smentito seccamente le accuse e ha anche sporto una contro-denuncia.