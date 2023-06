Come cambia il Psg con Luis Enrique: tutte le richieste del tecnico

Luis Enrique vicinissimo al Psg, il tecnico spagnolo vuole imprimere la sua impronta al club: le sue richieste sul mercato

Luis Enrique al Psg, può essere il giorno della fumata bianca, per una pista che Calciomercato.it vi ha raccontato come molto concreta già da qualche settimana. Scelta fatta per i francesi e nuova avventura di grande livello per il tecnico spagnolo, per provare a dare finalmente al club quella dimensione europea di altissimo profilo sempre mancata in questi anni.

Luis Enrique vorrà di certo armonizzare maggiormente la squadra e dargli maggiore compattezza e capacità di esprimere un gioco codificato. In attesa di capire cosa succederà sul fronte Mbappé, non mancano le incognite su come si presenterà la sua rosa. Ma da parte dell’asturiano ci saranno sicuramente delle richieste specifiche.

Tra quelle che avanzerà alla dirigenza e in particolar modo al ds Campos, verosimilmente, più di qualche ‘fedelissimo’ dei suoi anni con la nazionale spagnola. A partire da Laporte in difesa e da uno tra Dani Olmo e Oyarzabal per il reparto offensivo. Molto probabilmente, l’ex Ct iberico vedrebbe di buon occhio anche l’approdo di Asensio sotto la Torre Eiffel. Il reparto dove avverrebbero i principali mutamenti, però, sarà probabilmente il centrocampo, dove il solo Verratti, nei piani dell’allenatore, sarebbe sicuro della conferma (al netto invece della eventuale volontà della dirigenza di cederlo). Fabian Ruiz e Soler non lo convincono, come nemmeno Vitinha e il ritorno di Wijnaldum. Una candidatura importante potrebbe essere quella di Zubimendi, da capire se il profilo di Ugarte, che sta seguendo Campos, possa riscuotere il suo gradimento.

Capitolo ‘rientri’. Paredes è cercato da Lazio e Galatasaray, ma vorrebbe essere valutato da Luis Enrique prima di dover lasciare nuovamente Parigi. Icardi invece vorrebbe restare al Galatasaray e non fare più ritorno in Francia. Ma occhio alle tante piste italiane su di lui (Juventus, Milan, Roma).