Accordo lampo e annuncio UFFICIALE: addio immediato

E’ ufficiale l’accordo con la società e la conseguente rescissione del contratto; il difensore, dunque, lascia il club

Dopo una stagione difficile, con l’obiettivo raggiunto nel finale, il difensore ha ufficialmente rescisso il suo contratto; un vero e proprio fulmine a ciel sereno considerando il rendimento del giocatore nello scorso campionato. E’ stato, infatti, un grande protagonista della sua squadra riuscendo anche ad entrare nel cuore della tifoseria fin dal primo giorno.

Stiamo parlando di Umtiti, difensore che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Lecce; la sua esperienza è risultata fondamentale per la salvezza del club che, grazie al successo in casa del Monza, è riuscito ad ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano.

Come detto, però, il difensore era in prestito dal Barcellona con il Lecce che non ha rinnovato il contratto del giocatore. Umtiti, dunque, è tornato in Spagna ma la sua esperienza in blaugrana non durerà a lungo. Il giocatore, infatti, ha ufficializzato la rescissione del contratto.