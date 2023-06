Vuole un nuovo allenatore: dalla Juventus al Milan, già pregusta l’affare

Non ha alcuna intenzione di continuare a giocare senza cambio allenatore e chiede la cessione: il Milan pregusta l’occasione

Se non scatta la scintilla tra allenatore e calciatore, le cose possono mettersi male. Può essere il talento più scintillante, ma senza feeling con il tuo tecnico, riuscire a rendere al 100% è davvero complicato.

Lo sanno bene, ad esempio, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che con Allegri fanno fatica a ritrovarsi dal punto di vista calcistica. Anche per questo di loro si parla in chiave cessioni con la Juventus che potrebbe cedere uno dei due (o anche entrambi) per fare cassa e acquistare calciatori più funzionali al gioco del tecnico livornese.

Ma non ci sono solo Vlahovic e Chiesa. Un altro big del calcio europeo ha voglia di intraprendere una nuova avventura o almeno non essere più allenato dal tecnico che siede sulla panchina della sua squadra. Si tratta di Joao Felix, reduce dal non brillante prestito al Chelsea.

L’Atletico Madrid non conta su di lui per la prossima stagione e lui non ha alcuna intenzione di continuare a giocare agli ordini di Simeone. Stando a quanto riferisce ‘el Chiringuito’, il portoghese avrebbe detto chiaramente alla società di non aver intenzione di restare al Wanda Metropolitano insieme al Cholo.

Calciomercato, Joao Felix forza l’addio: occasione in Serie A

La volontà di Joao Felix, acquistato dall’Atletico per 120 milioni, è quella di spingere la società a cederlo, magari in maniera definitiva, senza chiedere troppo dal punto di vista economico.

Soluzione difficile, mentre la più semplice porta ad un nuovo prestito. È questa la soluzione che potrebbe intrigare anche qualche club di Serie A alla ricerca di un colpo importante in avanti. Il 23enne di Viseu può, ad esempio, essere profilo giusto per il Milan, società molto attiva in questi giorni. I rossoneri hanno bisogno di rinforzi in avanti e Joao Felix potrebbe rappresentare la soluzione anche per dare a Pioli la possibilità di avere più soluzioni tattiche a sua disposizione.

Milan, ma non solo, perché il prestito di Joao Felix potrebbe essere una tentazione anche per l’Inter o per la Juventus, anche se l’assenza dei bianconeri dalla Champions rende quella bianconera una destinazione meno allettante. Intanto la sua scelta il portoghese l’ha fatta: no a Simeone e al ritorno all’Atletico Madrid.